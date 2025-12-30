Морган про Дьокереша: «Он мне нравится, но за 63,5 млн фунтов должен забивать больше. Справедливости ради, ему нужны более качественная передачи»
Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган высказался о результативности нападающего «канониров» Виктора Дьокереша.
Сегодня команда Микеля Артеты встретится с «Астон Виллой» в рамках 19-го тура АПЛ. Матч начнется в 23:15 по московскому времени.
«Если «Арсенал» хочет выиграть чемпионат, то вот два непреложных факта:
А. Мы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны обыграть «Виллу» сегодня.
Б. Наши нападающие, особенно Дьокереш, должны улучшить свою результативность. Он мне нравится, и я ценю его старания, но за 63,5 миллиона фунтов нам нужно больше голов. И, справедливости ради, ему нужны более качественная передачи», – написал Морган.
Артета о том, что у Дьокереша мало голов: «Да, меня это беспокоит. Мы хотим, чтобы он забивал. В матче с «Брайтоном» Виктор хорошо выбирал позицию, но мяч не доходил»