Морган про Дьокереша: «Он мне нравится, но за 63,5 млн фунтов должен забивать больше. Справедливости ради, ему нужны более качественная передачи»

Пирс Морган: мне нравится Дьокереш, но он должен больше забивать.

Телеведущий и болельщик «Арсенала » Пирс Морган высказался о результативности нападающего «канониров» Виктора Дьокереша .

Сегодня команда Микеля Артеты встретится с «Астон Виллой » в рамках 19-го тура АПЛ . Матч начнется в 23:15 по московскому времени.

«Если «Арсенал» хочет выиграть чемпионат, то вот два непреложных факта:

А. Мы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны обыграть «Виллу» сегодня.

Б. Наши нападающие, особенно Дьокереш, должны улучшить свою результативность. Он мне нравится, и я ценю его старания, но за 63,5 миллиона фунтов нам нужно больше голов. И, справедливости ради, ему нужны более качественная передачи», – написал Морган.

Артета о том, что у Дьокереша мало голов: «Да, меня это беспокоит. Мы хотим, чтобы он забивал. В матче с «Брайтоном» Виктор хорошо выбирал позицию, но мяч не доходил»