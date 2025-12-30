«Динамо» выпустило новогоднюю песню в стиле «Богемской рапсодии» Queen с отсылками к переносу юбилея «Зенита» и отмене гола Тюкавина «Спартаку»

«Динамо» сняло новогодний ролик, перепев хит группы Queen.

Московское «Динамо» сняло новогодний ролик, перепев хит Bohemian Rhapsody («Богемская рапсодия») группы Queen.

В видео, озаглавленном «Динамовская рапсодия» приняли участие Константин Тюкавин , Иван Сергеев , Бителло , Даниил Фомин , Ярослав Гладышев , Максим Осипенко , Дмитрий Скопинцев и Роберто Фернандес .

Москвичи в ролике выразили надежду на чемпионский титул в «конский братский 2026 год», пошутили над своими болельщиками, которым необходим валидол во время матчей команды.

Также под кадры из матча Фонбет Кубка России «Зенит» – «Динамо» (1:3) поют: «Можно отметить опять в третий раз сотню лет. Ну что тут сделать? «Динамо» даст точный ответ» – это отсылка к переносу столетнего юбилея «Зенитом ».

Далее следует кадр отмененного из-за офсайда гола Тюкавина в матче Мир РПЛ «Спартак » – «Динамо» с таким сопровождением: «О, повторенье! На уроке черчения».

В песне звучат и такие слова: «Mamma mia, let me goal (дай забить гол – Спортс’‘) – и в новом году с Гусевым мы пошумим!»

«Но что бы ни случилось,

Носим на груди

Символ бесконечной

Динамовск ой большой любви 💙.

По классике встречаем Новый год музыкальным хитом! Вместе с вокальным ансамблем ARIELLE переосмыслили вечную песню великой группы Queen 🎶.

1️⃣9️⃣7️⃣6️⃣ ➡️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Этот год обещает быть особенным. Лишь в одну команду мы верим!» – говорится в сообщении «Динамо».