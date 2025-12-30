  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Динамо» выпустило новогоднюю песню в стиле «Богемской рапсодии» Queen с отсылками к переносу юбилея «Зенита» и отмене гола Тюкавина «Спартаку»
Видео
26

«Динамо» выпустило новогоднюю песню в стиле «Богемской рапсодии» Queen с отсылками к переносу юбилея «Зенита» и отмене гола Тюкавина «Спартаку»

«Динамо» сняло новогодний ролик, перепев хит группы Queen.

Московское «Динамо» сняло новогодний ролик, перепев хит Bohemian Rhapsody («Богемская рапсодия») группы Queen.

В видео, озаглавленном «Динамовская рапсодия» приняли участие Константин ТюкавинИван СергеевБителлоДаниил Фомин, Ярослав ГладышевМаксим ОсипенкоДмитрий Скопинцев и Роберто Фернандес.

Москвичи в ролике выразили надежду на чемпионский титул в «конский братский 2026 год», пошутили над своими болельщиками, которым необходим валидол во время матчей команды. 

Также под кадры из матча Фонбет Кубка России «Зенит» – «Динамо» (1:3) поют: «Можно отметить опять в третий раз сотню лет. Ну что тут сделать? «Динамо» даст точный ответ» – это отсылка к переносу столетнего юбилея «Зенитом».

Далее следует кадр отмененного из-за офсайда гола Тюкавина в матче Мир РПЛ «Спартак» – «Динамо» с таким сопровождением: «О, повторенье! На уроке черчения».

В песне звучат и такие слова: «Mamma mia, let me goal (дай забить гол – Спортс’‘) – и в новом году с Гусевым мы пошумим!»

«Но что бы ни случилось,

Носим на груди

Символ бесконечной

Динамовской большой любви 💙.

По классике встречаем Новый год музыкальным хитом! Вместе с вокальным ансамблем ARIELLE переосмыслили вечную песню великой группы Queen 🎶.

1️⃣9️⃣7️⃣6️⃣ ➡️ 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ Этот год обещает быть особенным. Лишь в одну команду мы верим!» – говорится в сообщении «Динамо».

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22812 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Динамо»
logoДинамо Москва
музыка
соцсети
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Тюкавин
logoРолан Гусев
logoБителло
logoИван Сергеев
logoДаниил Фомин
logoЯрослав Гладышев
logoМаксим Осипенко
logoДмитрий Скопинцев
logoРоберто Фернандес
logoСпартак
logoFONBET Кубок России
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава «Динамо» Ивлев о назначении Гусева: «Это наш, динамовский человек. Он способен решать задачи, которые стоят перед командой. Взаимодействие с Газзаевым может дать хороший эффект»
сегодня, 11:22
Глава «Динамо» Ивлев о первой части сезона: «По таблице сказать нечего. Радует молодежь и работа академии, выросла посещаемость, на арене отличная атмосфера»
сегодня, 10:00
Лещенко о чемпионстве «Динамо»: «Я не доживу. В этом сезоне будет 6-е место, наверное. В следующем будем 100% рассчитывать на призовое»
29 ноября, 10:13
«Динамо» не планирует звать Кадышеву для выступления перед матчем: «У нас другие исполнители, они в другом бюджете. Значительно дешевле или бесплатно»
16 сентября, 05:25
Главные новости
Роналду забил 957-й гол в карьере. Мяч отскочил от его спины в ворота «Аль-Иттифака» после удара Феликса
4 минуты назад
Кубок Африки. Сенегал против Бенина, Нигерия выбила Уганду, Тунис сыграл вничью с Танзанией
6 минут назад
«Все были «в дрова». Аршавин о тренировке «Зенита» в 2005-м после юбилея Радимова и перед матчем Кубка УЕФА
14 минут назад
Мостовой об РПЛ: «Я считался одним из лучших в европейском футболе. Конечно, я бы выделялся! Вы чего, ребят? У меня за сезон в Испании было больше 20 голевых передач»
37 минут назад
Писарев о магазинах в Швейцарии в 1990-м: «Настоящий потребительский рай, я там оставлял всю зарплату. В СССР же все было по карточкам, я 2 часа стоял в очереди за детским питанием»
41 минуту назад
«Спартак» мог вернуть Пруцева, но хавбек решил остаться в «Локомотиве» до конца сезона. Железнодорожники хотят выкупить игрока («Мутко против»)
сегодня, 18:05
58-летний Миура перешел в «Фукусима Юнайтед» из 3-го дивизиона. Самый возрастной футболист мира проведет 41-й сезон в профессиональной карьере
сегодня, 17:55
«Я бы запретил работать в России иностранным тренерам. Для чего они нам нужны и что нового могут принести?» Экс-игрок «Зенита» Угаров об РПЛ и Первой лиге
сегодня, 17:38
Мостовой ничего не пожелал Шалимову на Новый год: «Это не мое. Люди чего только ни желали друг другу, а потом чуть что – ножи в спину втыкали. Так что это все глупости какие-то»
сегодня, 17:36
«Реал» не отпустит Гонсало Гарсию и Мастантуоно зимой. Форвард интересен «Ювентусу», вингер – «Наполи» (Фабрицио Романо)
сегодня, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Трансфер Захаряна – ошибка «Сосьедада». Он абсолютно не оправдывает ожиданий – травмы, болезни, не показывает лучшую игру. Катастрофа». Журналист Marca об Арсене
10 минут назад
«Локомотив» хочет отдать Салтыкова в аренду. Вингер интересен «Крыльям», «Акрону» и «Сочи»
23 минуты назад
«Леонченко ничего не делал на своем посту. Ротенбергу еще учиться и учиться. Пока не понятно, что из него получится». Смородская о боссах «Локо»
31 минуту назад
«Челси» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
52 минуты назад
Морган про Дьокереша: «Он мне нравится, но за 63,5 млн фунтов должен забивать больше. Справедливости ради, ему нужны более качественная передачи»
52 минуты назад
Командира полицейских, которым Мбаппе перечислил 180 000 евро, досрочно отправили в отставку. Судебное расследование продолжается
сегодня, 17:47
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Иттифаком» Вейналдума, «Аль-Ахли» Мареза победил «Аль-Фейху»
сегодня, 17:30Live
Пеннант про Дьокереша: «Нельзя ожидать, что он будет забивать как в «Спортинге». Уоткинс подошел бы «Арсеналу» больше, но клуб не ошибся, подписав Виктора. Он играет хорошо»
сегодня, 17:22
«Не понимаю, за какие заслуги Кахигао попал в «Спартак», он настроен против российских тренеров. Если Бонгонда уйдет бесплатно – это отставка». Чернышов про спортивного директора
сегодня, 17:12
Ольга Смородская: «Я всегда была против лимита на легионеров. Любое закрытое сообщество стагнирует и не развивается – в любой сфере»
сегодня, 17:04