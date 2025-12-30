«Спартак» мог вернуть Пруцева, но хавбек решил остаться в «Локомотиве» до конца сезона. Железнодорожники хотят выкупить игрока («Мутко против»)
Данил Пруцев не захотел возвращаться в «Спартак» из «Локомотива».
«Спартак» мог вернуть Данила Пруцева из «Локомотива».
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», у красно-белых было право вернуть арендованного железнодорожниками полузащитника до конца декабря – для этого было необходимо согласие самого игрока.
Однако Пруцев и его агент дали руководству «Спартака» понять, что этот сезон хавбек закончит в «Локомотиве». Главный тренер команды Михаил Галактионов надеется, что хавбек останется в клубе и после аренды – ему нравится объем работы, которую проделывает Данил.
Ожидается, что в ближайшее время «Локо» начнет переговоры со «Спартаком» о выкупе футболиста.
В текущем сезоне Мир РПЛ Пруцев провел 12 матчей за «Локомотив», отличившись 1 голом и 3 результативными передачами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
