58-летний Миура перешел в «Фукусима Юнайтед» из 3-го дивизиона. Самый возрастной футболист мира проведет 41-й сезон в профессиональной карьере

58-летний Миура перешел в новый клуб.

Самый возрастной футболист мира Кадзуйоси Миура перешел из «Йокогамы» в «Фукусима Юнайтед» на правах аренды до 30 июня 2026 года.

58-летний полузащитник, отыгравший прошлый сезон за «Атлетико Судзука» в 4-м дивизионе Японии, теперь будет выступать за команду из 3-го дивизиона. Таким образом, он отправляется в четвертую аренду из «Йокогамы» с 2022 года и впервые за пять лет выступит в J.League, включающей в себя три высших дивизиона.

«Я рад объявить о своем переходе в «Фукусима Юнайтед», впереди новый вызов. Я обещаю игрокам, персоналу, болельщикам, компаниям-партнерам и местному сообществу, что буду отдавать все силы, чтобы внести свой вклад в достижения команды.

Моя страсть к футболу не меняется даже с возрастом. Я глубоко благодарен за возможность играть в Фукусиме и буду стараться изо всех сил. Давайте вместе творить историю!» – сказал Миура.

Следующий сезон станет для Миуры, которому исполнится 59 лет 26 февраля, 41-м в профессиональной карьере. Он играл в Бразилии, Италии, Хорватии, Австралии, Португалии. В составе сборной Японии у него 89 матчей и 55 голов.

В прошлом сезоне Кадзуйоси провел 7 матчей, а «Атлетико Судзука» вылетел в региональную лигу, заняв второе с конца место в таблице и проиграв в раунде плей-офф.