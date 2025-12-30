Командира полицейских, которым Мбаппе перечислил 180 000 евро, досрочно отправили в отставку. Судебное расследование продолжается

Во Франции наказали полицейского, которому платил Килиан Мбаппе.

Во Франции приняли меры в отношении полицейского, которому перечислял деньги Килиан Мбаппе .

Ранее стало известно, что пять сотрудников подразделения Национальной полиции Франции (CRS), назначенных для охраны французской сборной на чемпионате мира 2022 года, находятся под подозрением из-за крупной суммы денег, выплаченной игроком «Реала ».

Четыре офицера получили чеки на 30 000 евро, выписанные в июне 2023 года с использованием банковского счета Мбаппе. Пятый полицейский – командир, руководивший остальными сотрудниками, получил 60 300 евро.

Последний был привлечен к дисциплинарной ответственности Генеральным управлением национальной полиции и досрочно отправлен в отставку, сообщают Le Monde и AFP. При этом судебное расследование еще продолжается.

По информации источников, за несколько недель до этого решения полицейский говорил, что имеет право выйти на пенсию 31 декабря. По его словам, он будет работать на Федерацию футбола Франции до следующего чемпионата мира.