Александр Мостовой не стал ничего желать Игорю Шалимову на Новый год.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой рассказал о своих отношениях с Игорем Шалимовым .

– Появилось видео, где вы что-то обсуждаете с Игорем Шалимовым. Можно сказать, что ваш давний конфликт исчерпан?

– Были недопонимания, как и у многих людей, которые дружат на протяжении сорока лет. Мы всегда могли друг друга обозвать или спокойно пошутить и посмеяться. Сейчас да, встретились – рады, довольны. Так что все нормально.

– Что поменялось с тех пор, как три года назад вы обменивались высказываниями в СМИ?

– Ну и что? Высказывались и высказывались. Вы не видели, какие мы высказывания делали, когда нам по 20 лет было. Мы такое высказывали друг другу…

Поверьте мне, сейчас и в футболе, и в других коллективных видах спорта что только не высказывают люди. Поэтому что здесь такого? У нас всегда все было в шутку.

Что могу пожелать Шалимову на Новый год? Я никому ничего не советую и не желаю. Это не мое. Я за свою жизнь кого только ни видел, чего только ни желали друг другу. А потом чуть что – друг другу ножи в спину втыкали. Так что это все глупости какие-то. Кто хочет, пускай желает. Кто не хочет, не надо никому ничего навязывать, – сказал Мостовой.