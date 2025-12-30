«Я бы запретил работать в России иностранным тренерам. Для чего они нам нужны и что нового могут принести?» Экс-игрок «Зенита» Угаров об РПЛ и Первой лиге
Денис Угаров: я против иностранных тренеров в чемпионате России.
Бывший футболист «Зенита» Денис Угаров выступил против приглашения иностранных тренеров в чемпионат России.
«Я бы запретил работать в чемпионате России иностранным тренерам и дал бы возможность работать только отечественным специалистам. Что в Первой лиге, что в Премьер-лиге.
Я сейчас не могу объяснить, для чего нам нужны тренеры из-за рубежа, что нового они могут принести», – сказал Угаров.
