«Я бы запретил работать в России иностранным тренерам. Для чего они нам нужны и что нового могут принести?» Экс-игрок «Зенита» Угаров об РПЛ и Первой лиге

Денис Угаров: я против иностранных тренеров в чемпионате России.

Бывший футболист «Зенита » Денис Угаров выступил против приглашения иностранных тренеров в чемпионат России.

«Я бы запретил работать в чемпионате России иностранным тренерам и дал бы возможность работать только отечественным специалистам. Что в Первой лиге, что в Премьер-лиге.

Я сейчас не могу объяснить, для чего нам нужны тренеры из-за рубежа, что нового они могут принести», – сказал Угаров.