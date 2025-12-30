«Реал» не отпустит Гонсало Гарсию и Мастантуоно зимой. Форвард интересен «Ювентусу», вингер – «Наполи» (Фабрицио Романо)

«Реал» не отпустит Гонсало Гарсию и Мастантуоно зимой.

«Реал Мадрид » не отпустит в зимнее трансферное окно нападающего Гонсало Гарсию и вингера Франко Мастантуоно .

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо , несмотря на интерес «Ювентуса » к 21-летнему испанцу и интерес «Наполи» к 18-летнему аргентинцу, оба игрока останутся в команде.

«Сливочные» даже не рассматривают уход игроков этой зимой, тем более на условиях аренды.

Мастантуоно забил 1 гол в 10 матчах Ла Лиги , его подробная статистика – здесь . На счету Гонсало Гарсии нет результативных действий в 13 играх, его подробная статистика – здесь .