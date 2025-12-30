«Реал» не отпустит Гонсало Гарсию и Мастантуоно зимой. Форвард интересен «Ювентусу», вингер – «Наполи» (Фабрицио Романо)
«Реал» не отпустит Гонсало Гарсию и Мастантуоно зимой.
«Реал Мадрид» не отпустит в зимнее трансферное окно нападающего Гонсало Гарсию и вингера Франко Мастантуоно.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, несмотря на интерес «Ювентуса» к 21-летнему испанцу и интерес «Наполи» к 18-летнему аргентинцу, оба игрока останутся в команде.
«Сливочные» даже не рассматривают уход игроков этой зимой, тем более на условиях аренды.
Мастантуоно забил 1 гол в 10 матчах Ла Лиги, его подробная статистика – здесь. На счету Гонсало Гарсии нет результативных действий в 13 играх, его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Фабрицио Романо
