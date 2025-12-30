«Не понимаю, за какие заслуги Кахигао попал в «Спартак», он настроен против российских тренеров. Если Бонгонда уйдет бесплатно – это отставка». Чернышов про спортивного директора
Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов удивлен тем, что полузащитник красно-белых Тео Бонгонда зимой может бесплатно уйти из клуба.
«Если Бонгонда, купленный за большие деньги, действительно из «Спартака» уйдет бесплатно, то тут людям, которые занимались селекцией, нужно подавать в отставку. В первую очередь спортивному директору [Франсису Кахигао].
Нужно еще учитывать, какую зарплату футболист получал. Полная некомпетентность Кахигао, полный просчет. Можно к любому человеку на улице подойти тогда и пригласить на должность спортивного директора в клуб. Ему выделят 20 миллионов, а потом скажут: не переживай, мы его бесплатно отправим. Такое в современном футболе не имеет права существовать. Современный футбол – бизнес.
Но я не понимаю, за какие заслуги Кахигао попал в «Спартак». Более того, он настроен против российских тренеров. Хочет привезти только испанского специалиста. Даже не обращает внимания на итальянцев, немцев, французов.
У меня в голове не укладывается, что в современном футболе игрок, купленный за несколько миллионов евро, может уйти бесплатно. Разбрасываться такими средствами – ненормально! Все стараются зарабатывать, но в «Спартаке» сейчас наоборот», – сказал Чернышов.