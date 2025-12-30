«Не понимаю, за какие заслуги Кахигао попал в «Спартак», он настроен против российских тренеров. Если Бонгонда уйдет бесплатно – это отставка». Чернышов про спортивного директора

Андрей Чернышов: не понимаю, за какие заслуги Кахигао попал в «Спартак».

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов удивлен тем, что полузащитник красно-белых Тео Бонгонда зимой может бесплатно уйти из клуба.

«Если Бонгонда, купленный за большие деньги, действительно из «Спартака » уйдет бесплатно , то тут людям, которые занимались селекцией, нужно подавать в отставку. В первую очередь спортивному директору [Франсису Кахигао ].

Нужно еще учитывать, какую зарплату футболист получал. Полная некомпетентность Кахигао , полный просчет. Можно к любому человеку на улице подойти тогда и пригласить на должность спортивного директора в клуб. Ему выделят 20 миллионов, а потом скажут: не переживай, мы его бесплатно отправим. Такое в современном футболе не имеет права существовать. Современный футбол – бизнес.

Но я не понимаю, за какие заслуги Кахигао попал в «Спартак». Более того, он настроен против российских тренеров. Хочет привезти только испанского специалиста. Даже не обращает внимания на итальянцев, немцев, французов.

У меня в голове не укладывается, что в современном футболе игрок, купленный за несколько миллионов евро, может уйти бесплатно. Разбрасываться такими средствами – ненормально! Все стараются зарабатывать, но в «Спартаке » сейчас наоборот», – сказал Чернышов.