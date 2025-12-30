Пеннант про Дьокереша: «Нельзя ожидать, что он будет забивать как в «Спортинге». Уоткинс подошел бы «Арсеналу» больше, но клуб не ошибся, подписав Виктора. Он играет хорошо»

Джермейн Пеннант: нельзя ожидать, что Дьокереш будет забивать как в «Спортинге».

Бывший футболист «Арсенала » Джермейн Пеннант высказался о низкой результативности нападающего «канониров» Виктора Дьокереша .

«Я могу сказать только то, что нельзя ожидать, что он будет забивать столько же, сколько в «Спортинге », потому что это Премьер-лига, а не чемпионат Португалии.

Посмотрите на Дарвина Нуньеса , который забивал более 30 мячей за «Бенфику», а когда перешел в «Ливерпуль», не достигал таких результатов. Я по-прежнему считаю, что он был полезен для «Ливерпуля». Чтобы адаптироваться к Премьер-лиге, может потребоваться время. Дьокереш хорошо играет в «Арсенале».

Они лидируют в чемпионате, он забивает голы, хорошо двигается и снова вносит свой вклад после травмы. Но между Премьер-лигой и португальским первенством есть большая разница. Не забывайте, что еще несколько лет назад он играл в Чемпионшипе.

Если вы посмотрите на «Виллу», то увидите, что они хороши в этой чемпионской гонке. Уоткинс, которого они удержали, дает им шанс. Если бы, гипотетически, Уоткинс перешел в «Арсенал», то да, я думаю, он подошел бы им больше, чем Дьокереш, поскольку Уоткинс имеет опыт выступлений в Премьер-лиге, и это важно, поскольку он привык к темпам и стилю игры в Премьер-лиге, и ему не потребовалось бы времени, чтобы адаптироваться к игре за «Арсенал».

Я считаю, что Уоткинс очень хорошо подошел бы «Арсеналу» на роль «девятки». Но допустил ли «Арсенал» ошибку, подписав Дьокереша? Точно нет», – сказал Пеннант.

Артета о том, что у Дьокереша мало голов: «Да, меня это беспокоит. Мы хотим, чтобы он забивал. В матче с «Брайтоном» Виктор хорошо выбирал позицию, но мяч не доходил»