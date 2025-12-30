  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пеннант про Дьокереша: «Нельзя ожидать, что он будет забивать как в «Спортинге». Уоткинс подошел бы «Арсеналу» больше, но клуб не ошибся, подписав Виктора. Он играет хорошо»
3

Пеннант про Дьокереша: «Нельзя ожидать, что он будет забивать как в «Спортинге». Уоткинс подошел бы «Арсеналу» больше, но клуб не ошибся, подписав Виктора. Он играет хорошо»

Джермейн Пеннант: нельзя ожидать, что Дьокереш будет забивать как в «Спортинге».

Бывший футболист «Арсенала» Джермейн Пеннант высказался о низкой результативности нападающего «канониров» Виктора Дьокереша.

«Я могу сказать только то, что нельзя ожидать, что он будет забивать столько же, сколько в «Спортинге», потому что это Премьер-лига, а не чемпионат Португалии. 

Посмотрите на Дарвина Нуньеса, который забивал более 30 мячей за «Бенфику», а когда перешел в «Ливерпуль», не достигал таких результатов. Я по-прежнему считаю, что он был полезен для «Ливерпуля». Чтобы адаптироваться к Премьер-лиге, может потребоваться время. Дьокереш хорошо играет в «Арсенале». 

Они лидируют в чемпионате, он забивает голы, хорошо двигается и снова вносит свой вклад после травмы. Но между Премьер-лигой и португальским первенством есть большая разница. Не забывайте, что еще несколько лет назад он играл в Чемпионшипе. 

Если вы посмотрите на «Виллу», то увидите, что они хороши в этой чемпионской гонке. Уоткинс, которого они удержали, дает им шанс. Если бы, гипотетически, Уоткинс перешел в «Арсенал», то да, я думаю, он подошел бы им больше, чем Дьокереш, поскольку Уоткинс имеет опыт выступлений в Премьер-лиге, и это важно, поскольку он привык к темпам и стилю игры в Премьер-лиге, и ему не потребовалось бы времени, чтобы адаптироваться к игре за «Арсенал».

Я считаю, что Уоткинс очень хорошо подошел бы «Арсеналу» на роль «девятки». Но допустил ли «Арсенал» ошибку, подписав Дьокереша? Точно нет», – сказал Пеннант.

Артета о том, что у Дьокереша мало голов: «Да, меня это беспокоит. Мы хотим, чтобы он забивал. В матче с «Брайтоном» Виктор хорошо выбирал позицию, но мяч не доходил»

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22812 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mirror
logoОлли Уоткинс
logoЛиверпуль
logoАстон Вилла
logoДжермейн Пеннант
logoВиктор Дьокереш
logoДарвин Нуньес
logoвысшая лига Португалия
logoБенфика
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoСпортинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Роналду забил 957-й гол в карьере. Мяч отскочил от его спины в ворота «Аль-Иттифака» после удара Феликса
4 минуты назад
Кубок Африки. Сенегал против Бенина, Нигерия выбила Уганду, Тунис сыграл вничью с Танзанией
6 минут назад
«Все были «в дрова». Аршавин о тренировке «Зенита» в 2005-м после юбилея Радимова и перед матчем Кубка УЕФА
14 минут назад
Мостовой об РПЛ: «Я считался одним из лучших в европейском футболе. Конечно, я бы выделялся! Вы чего, ребят? У меня за сезон в Испании было больше 20 голевых передач»
37 минут назад
Писарев о магазинах в Швейцарии в 1990-м: «Настоящий потребительский рай, я там оставлял всю зарплату. В СССР же все было по карточкам, я 2 часа стоял в очереди за детским питанием»
41 минуту назад
«Динамо» выпустило новогоднюю песню в стиле «Богемской рапсодии» Queen с отсылками к переносу юбилея «Зенита» и отмене гола Тюкавина «Спартаку»
45 минут назадВидео
«Спартак» мог вернуть Пруцева, но хавбек решил остаться в «Локомотиве» до конца сезона. Железнодорожники хотят выкупить игрока («Мутко против»)
сегодня, 18:05
58-летний Миура перешел в «Фукусима Юнайтед» из 3-го дивизиона. Самый возрастной футболист мира проведет 41-й сезон в профессиональной карьере
сегодня, 17:55
«Я бы запретил работать в России иностранным тренерам. Для чего они нам нужны и что нового могут принести?» Экс-игрок «Зенита» Угаров об РПЛ и Первой лиге
сегодня, 17:38
Мостовой ничего не пожелал Шалимову на Новый год: «Это не мое. Люди чего только ни желали друг другу, а потом чуть что – ножи в спину втыкали. Так что это все глупости какие-то»
сегодня, 17:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Трансфер Захаряна – ошибка «Сосьедада». Он абсолютно не оправдывает ожиданий – травмы, болезни, не показывает лучшую игру. Катастрофа». Журналист Marca об Арсене
10 минут назад
«Локомотив» хочет отдать Салтыкова в аренду. Вингер интересен «Крыльям», «Акрону» и «Сочи»
23 минуты назад
«Леонченко ничего не делал на своем посту. Ротенбергу еще учиться и учиться. Пока не понятно, что из него получится». Смородская о боссах «Локо»
31 минуту назад
«Челси» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
52 минуты назад
Морган про Дьокереша: «Он мне нравится, но за 63,5 млн фунтов должен забивать больше. Справедливости ради, ему нужны более качественная передачи»
52 минуты назад
Командира полицейских, которым Мбаппе перечислил 180 000 евро, досрочно отправили в отставку. Судебное расследование продолжается
сегодня, 17:47
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Иттифаком» Вейналдума, «Аль-Ахли» Мареза победил «Аль-Фейху»
сегодня, 17:30Live
«Не понимаю, за какие заслуги Кахигао попал в «Спартак», он настроен против российских тренеров. Если Бонгонда уйдет бесплатно – это отставка». Чернышов про спортивного директора
сегодня, 17:12
Ольга Смородская: «Я всегда была против лимита на легионеров. Любое закрытое сообщество стагнирует и не развивается – в любой сфере»
сегодня, 17:04
Артем Ребров: «На примере «Реала» и Алонсо видим – потерять раздевалку может даже тренер с высочайшей репутацией. В небольших командах игроков можно давить авторитетом. С высокооплачиваемыми не выйдет»
сегодня, 16:59