Ольга Смородская: «Я всегда была против лимита на легионеров. Любое закрытое сообщество стагнирует и не развивается – в любой сфере»

Смородская: я всегда была против лимита, любое закрытое сообщество стагнирует.

Экс-президент «Локомотива » Ольга Смородская поделилась мнением об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ .

«Любое закрытое сообщество стагнирует и не развивается – в любой сфере. Я категорический противник ограничений такого рода, всегда была против лимита на легионеров», – сказала Смородская.