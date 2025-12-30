Ольга Смородская: «Я всегда была против лимита на легионеров. Любое закрытое сообщество стагнирует и не развивается – в любой сфере»
Смородская: я всегда была против лимита, любое закрытое сообщество стагнирует.
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.
«Любое закрытое сообщество стагнирует и не развивается – в любой сфере. Я категорический противник ограничений такого рода, всегда была против лимита на легионеров», – сказала Смородская.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22813 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости