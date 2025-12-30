  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зарплата Семеньо в «Ман Сити» – 150 000 фунтов в неделю. «Горожане» хотят выплатить 65 млн «Борнмуту» за три года (The Guardian)
30

Зарплата Семеньо в «Ман Сити» – 150 000 фунтов в неделю. «Горожане» хотят выплатить 65 млн «Борнмуту» за три года (The Guardian)

Семеньо будет получать в «Ман Сити» 150 тысяч фунтов в неделю.

Атакующий полузащитник «Борнмута» Антуан Семеньо близок к переходу в «Манчестер Сити».

Ожидается, что трансфер 25-летнего вингера сборной Ганы состоится на этой неделе. Сторонам осталось уладить лишь вопрос по поводу условий выплаты суммы отступных Антуана, которая составляет чуть менее 65 миллионов фунтов, включая бонусы за лояльность и комиссию агента. «Сити» хочет разбить сумму на несколько платежей и выплачивать в течение трех лет.

По данным The Guardian, зарплата Семеньо составит около 150 000 фунтов в неделю плюс бонусы в течение пятилетнего контракта.

Если Семеньо перейдет в «Ман Сити», то «горожане» расстанутся с Оскаром Боббом или Савиньо – последний интересен «Тоттенхэму».

В этом сезоне Семеньо забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 17 матчах АПЛ. Его подробная статистика – здесь.

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22772 голоса
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Guardian
logoАнтуан Семеньо
возможные трансферы
logoТоттенхэм
деньги
logoМанчестер Сити
logoсборная Ганы по футболу
logoпремьер-лига Англия
logoСавиньо
logoБорнмут
logoОскар Бобб
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ман Сити» может оформить трансфер Семеньо из «Борнмута» в ближайшие двое суток (Бен Джейкобс)
вчера, 19:15
Семеньо договорился с «Ман Сити» о переходе в январе. «Горожане» ведут переговоры с «Борнмутом» о выплате отступных (Флориан Плеттенберг)
вчера, 15:16
«Ливерпуль» и «Арсенал» не станут подписывать Семеньо зимой, только летом. «Сити» ведет переговоры с «Борнмутом» о переходе вингера в январе
28 декабря, 19:04
Семеньо хочет перейти в «Сити» до 1 января. «Борнмут», возможно, решит оставить вингера на матчи с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»
27 декабря, 16:25
Главные новости
Мостовой об РПЛ: «Я считался одним из лучших в европейском футболе. Конечно, я бы выделялся! Вы чего, ребят? У меня за сезон в Испании было больше 20 голевых передач»
19 минут назад
Писарев о магазинах в Швейцарии в 1990-м: «Настоящий потребительский рай, я там оставлял всю зарплату. В СССР же все было по карточкам, я 2 часа стоял в очереди за детским питанием»
23 минуты назад
«Динамо» выпустило новогоднюю песню в стиле «Богемской рапсодии» Queen с отсылками к переносу юбилея «Зенита» и отмене гола Тюкавина «Спартаку»
27 минут назадВидео
«Спартак» мог вернуть Пруцева, но хавбек решил остаться в «Локомотиве» до конца сезона. Железнодорожники хотят выкупить игрока («Мутко против»)
46 минут назад
Кубок Африки. Сенегал против Бенина, Нигерия выбила Уганду, Тунис сыграл вничью с Танзанией
54 минуты назад
58-летний Миура перешел в «Фукусима Юнайтед» из 3-го дивизиона. Самый возрастной футболист мира проведет 41-й сезон в профессиональной карьере
56 минут назад
«Я бы запретил работать в России иностранным тренерам. Для чего они нам нужны и что нового могут принести?» Экс-игрок «Зенита» Угаров об РПЛ и Первой лиге
сегодня, 17:38
Мостовой ничего не пожелал Шалимову на Новый год: «Это не мое. Люди чего только ни желали друг другу, а потом чуть что – ножи в спину втыкали. Так что это все глупости какие-то»
сегодня, 17:36
«Реал» не отпустит Гонсало Гарсию и Мастантуоно зимой. Форвард интересен «Ювентусу», вингер – «Наполи» (Фабрицио Романо)
сегодня, 17:27
Мостовой не хотел бы видеть Талалаева в «Спартаке»: «Потому что нет. Не знаю, слабоват или нет – какие-то моменты многим не нравятся»
сегодня, 16:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» хочет отдать Салтыкова в аренду. Вингер интересен «Крыльям», «Акрону» и «Сочи»
5 минут назад
«Леонченко ничего не делал на своем посту. Ротенбергу еще учиться и учиться. Пока не понятно, что из него получится». Смородская о боссах «Локо»
13 минут назад
«Челси» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
34 минуты назад
Морган про Дьокереша: «Он мне нравится, но за 63,5 млн фунтов должен забивать больше. Справедливости ради, ему нужны более качественная передачи»
34 минуты назад
Командира полицейских, которым Мбаппе перечислил 180 000 евро, досрочно отправили в отставку. Судебное расследование продолжается
сегодня, 17:47
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Иттифаком» Вейналдума, «Аль-Ахли» Мареза победил «Аль-Фейху»
сегодня, 17:30Live
Пеннант про Дьокереша: «Нельзя ожидать, что он будет забивать как в «Спортинге». Уоткинс подошел бы «Арсеналу» больше, но клуб не ошибся, подписав Виктора. Он играет хорошо»
сегодня, 17:22
«Не понимаю, за какие заслуги Кахигао попал в «Спартак», он настроен против российских тренеров. Если Бонгонда уйдет бесплатно – это отставка». Чернышов про спортивного директора
сегодня, 17:12
Ольга Смородская: «Я всегда была против лимита на легионеров. Любое закрытое сообщество стагнирует и не развивается – в любой сфере»
сегодня, 17:04
Артем Ребров: «На примере «Реала» и Алонсо видим – потерять раздевалку может даже тренер с высочайшей репутацией. В небольших командах игроков можно давить авторитетом. С высокооплачиваемыми не выйдет»
сегодня, 16:59