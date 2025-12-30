Зарплата Семеньо в «Ман Сити» – 150 000 фунтов в неделю. «Горожане» хотят выплатить 65 млн «Борнмуту» за три года (The Guardian)

Семеньо будет получать в «Ман Сити» 150 тысяч фунтов в неделю.

Атакующий полузащитник «Борнмута » Антуан Семеньо близок к переходу в «Манчестер Сити ».

Ожидается, что трансфер 25-летнего вингера сборной Ганы состоится на этой неделе. Сторонам осталось уладить лишь вопрос по поводу условий выплаты суммы отступных Антуана, которая составляет чуть менее 65 миллионов фунтов, включая бонусы за лояльность и комиссию агента. «Сити» хочет разбить сумму на несколько платежей и выплачивать в течение трех лет.

По данным The Guardian, зарплата Семеньо составит около 150 000 фунтов в неделю плюс бонусы в течение пятилетнего контракта.

Если Семеньо перейдет в «Ман Сити», то «горожане» расстанутся с Оскаром Боббом или Савиньо – последний интересен «Тоттенхэму ».

В этом сезоне Семеньо забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 17 матчах АПЛ . Его подробная статистика – здесь .