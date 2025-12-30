Мостовой не хотел бы видеть Талалаева в «Спартаке»: «Потому что нет. Не знаю, слабоват или нет – какие-то моменты многим не нравятся»

Александр Мостовой против назначения Андрея Талалаева в «Спартак».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не хотел бы видеть Андрея Талалаева на посту главного тренера «Спартака».

– Если Некрасов спросил бы о том, за или против вы Талалаева в «Спартаке»?

– Я бы, наверное, ответил – против.

– Почему?

– Потому что нет. У каждого человека свои понятия.

– Считаете, слабоват для «Спартака»?

– Не знаю, слабоват или нет. Есть какие-то моменты, которые мне не нравятся. Не только мне, а многим. В «Балтике» он работает, все нормально, получает удовольствие, – сказал Мостовой.