Мостовой не хотел бы видеть Талалаева в «Спартаке»: «Потому что нет. Не знаю, слабоват или нет – какие-то моменты многим не нравятся»
Александр Мостовой против назначения Андрея Талалаева в «Спартак».
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой не хотел бы видеть Андрея Талалаева на посту главного тренера «Спартака».
– Если Некрасов спросил бы о том, за или против вы Талалаева в «Спартаке»?
– Я бы, наверное, ответил – против.
– Почему?
– Потому что нет. У каждого человека свои понятия.
– Считаете, слабоват для «Спартака»?
– Не знаю, слабоват или нет. Есть какие-то моменты, которые мне не нравятся. Не только мне, а многим. В «Балтике» он работает, все нормально, получает удовольствие, – сказал Мостовой.
