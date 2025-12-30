  • Спортс
У 13-летнего футболиста случился сердечный приступ на турнире во Франции. Взрослые и приехавшие пожарные реанимировали Криса, мальчика доставили в больницу

Юный футболист перенес сердечный приступ во время турнира во Франции.

В понедельник, 29 декабря, футбольный клуб «Бребьер» на севере Франции проводил футбольный турнир. 13-летний Крис из клуба «Дуэ» перенес остановку сердца во время матча.

«Он внезапно упал на поле во время игры», – рассказал очевидец телеканалу France 3 Hauts-de-France.

Несколько взрослых, присутствовавших на матче, немедленно вмешались и провели сердечно-легочную реанимацию подростку.

Вскоре на место прибыли пожарные из коммуны Витри-ан-Артуа. В спортивном зале мальчика удалось реанимировать, после чего его доставили в университетскую больницу Лилля.

13-летний футболист «Дуэ» с начала сезона участвовал во всех матчах лиги в составе команды U14 и не испытывал никаких проблем со здоровьем. Клубы поблагодарили всех за помощь и пожелали здоровья Крису.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RMC Sport
происшествия
детский футбол
logoЗдоровье
logoлига 1 Франция
