Баджо о буддизме: «Он стал величайшим благословением и глубоко изменил мою жизнь. Если мы счастливы, мы можем сделать счастливыми и тех, кто нас окружает»

Роберто Баджо: буддизм стал величайшим благословением в моей жизни.

Бывший нападающий «Фиорентины », «Ювентуса », «Милана », «Интера » и сборной Италии Роберто Баджо рассказал, как буддизм изменил его жизнь.

«Я исповедую его уже 38 лет и бесконечно благодарен тем, кто познакомил меня с ним. Это изменило меня к лучшему, это стало величайшим благословением, которое я когда-либо получал. Это глубоко изменило мою жизнь.

Если мы счастливы, мы можем сделать счастливыми и тех, кто нас окружает, и мы меняем все вокруг нас. В этом суть буддизма: если мы несчастливы, все это невозможно.

Я не навязываю это своим детям; Валентина, например, не буддистка», – сказал Баджо.