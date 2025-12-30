Баджо о буддизме: «Он стал величайшим благословением и глубоко изменил мою жизнь. Если мы счастливы, мы можем сделать счастливыми и тех, кто нас окружает»
Роберто Баджо: буддизм стал величайшим благословением в моей жизни.
Бывший нападающий «Фиорентины», «Ювентуса», «Милана», «Интера» и сборной Италии Роберто Баджо рассказал, как буддизм изменил его жизнь.
«Я исповедую его уже 38 лет и бесконечно благодарен тем, кто познакомил меня с ним. Это изменило меня к лучшему, это стало величайшим благословением, которое я когда-либо получал. Это глубоко изменило мою жизнь.
Если мы счастливы, мы можем сделать счастливыми и тех, кто нас окружает, и мы меняем все вокруг нас. В этом суть буддизма: если мы несчастливы, все это невозможно.
Я не навязываю это своим детям; Валентина, например, не буддистка», – сказал Баджо.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
