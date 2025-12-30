Куртуа – лучший игрок декабря в «Реале». Вратарь опередил Беллингема, Рюдигера, Родриго и Тчуамени
Тибо Куртуа признан лучшим игроком месяца в «Реале».
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим игроком команды в декабре.
33-летний бельгиец победил в голосовании болельщиков, опередив Джуда Беллингема, Антонио Рюдигера, Родриго и Орельена Тчуамени.
В декабре Куртуа провел 5 матчей за мадридский клуб во всех турнирах и пропустил 5 голов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Fútbol Mahou
