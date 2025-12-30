Куртуа – лучший игрок декабря в «Реале». Вратарь опередил Беллингема, Рюдигера, Родриго и Тчуамени

Тибо Куртуа признан лучшим игроком месяца в «Реале».

Вратарь «Реала » Тибо Куртуа признан лучшим игроком команды в декабре.

33-летний бельгиец победил в голосовании болельщиков, опередив Джуда Беллингема , Антонио Рюдигера , Родриго и Орельена Тчуамени .

В декабре Куртуа провел 5 матчей за мадридский клуб во всех турнирах и пропустил 5 голов.