12 ультрас «ПСЖ» оштрафовали на 500 евро каждого – они жгли дымовые шашки в Париже и запускали фейерверки, празднуя 6 трофеев клуба за 2025 год

Ультрас «ПСЖ» оштрафовали на 500 евро.

Фанаты «Пари Сен-Жермен » заплатят штрафы за то, что слишком бурно отмечали успехи клуба в 2025 году.

Ранее стало известно , что 40 ультрас «ПСЖ» были арестованы в Париже – они жгли дымовые шашки и запускали фейерверки, празднуя 6 трофеев клуба за год.

Как сообщает Le Parisien, 26 из 40 задержанных болельщиков были отпущены в воскресенье. Еще двое оказались несовершеннолетними, они попадают под юрисдикцию других прокуратур – по месту их проживания.

12 ультрас были признаны виновными в «хранении пиротехнических изделий категорий F4, T2, P2 без соответствующего сертификата или разрешения». Изначально было возбуждено дело «по обвинению в участии в группе, сформированной с целью совершения насилия или вандализма, и хранении зажигательных устройств без законных оснований». Однако «актов вандализма обнаружено не было», заявила парижская прокуратура в воскресенье вечером.

В итоге 12 фанатам было предписано выплатить штраф в размере 500 евро каждому. Деньги должны быть переведены в организацию, название которой не разглашается.

Напомним, 17 декабря «ПСЖ» завоевал Межконтинентальный кубок ФИФА. До этого команда тренера Луиса Энрике стала победителем Лиги 1, Кубка и Суперкубка Франции, а также Лиги чемпионов и Суперкубка Европы.