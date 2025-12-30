Дмитрий Булыкин: «Для меня Новый год – это оливье на столе и обращение президента. Где бы я ни находился, в какой бы стране ни играл, все время смотрел выступление Путина»

Дмитрий Булыкин: в какой стране бы я ни находился, всегда смотрел обращение Путина.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, без чего не может представить Новый год.

«Для меня, как и, наверное, для большинства россиян, Новый год – это оливье на столе и обращение президента по телевизору. Где бы я ни находился, в какой бы стране ни играл, все время смотрел выступление Владимира Владимировича Путина.

Конечно, есть еще разные традиции, где-то загадывают желания под бой курантов, где-то жгут бумажки с желаниями и запивают шампанским. Везде по-разному.

Желаю российским футбольным болельщикам поддерживать свои любимые клубы, которые будут приносить радость победами и удовольствие игрой. Всем здоровья и хорошего настроения», – сказал Булыкин.