Дмитрий Булыкин: «Для меня Новый год – это оливье на столе и обращение президента. Где бы я ни находился, в какой бы стране ни играл, все время смотрел выступление Путина»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, без чего не может представить Новый год.
«Для меня, как и, наверное, для большинства россиян, Новый год – это оливье на столе и обращение президента по телевизору. Где бы я ни находился, в какой бы стране ни играл, все время смотрел выступление Владимира Владимировича Путина.
Конечно, есть еще разные традиции, где-то загадывают желания под бой курантов, где-то жгут бумажки с желаниями и запивают шампанским. Везде по-разному.
Желаю российским футбольным болельщикам поддерживать свои любимые клубы, которые будут приносить радость победами и удовольствие игрой. Всем здоровья и хорошего настроения», – сказал Булыкин.
