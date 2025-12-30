Аке отказал «Вест Хэму» – защитник «Ман Сити» не хочет бороться за выживание. Натан интересен «Ньюкаслу», «Борнмуту», «Пэлас», «Барса» не готова платить 21 млн фунтов

Аке отказал «Вест Хэму».

Защитник «Манчестер Сити » Натан Аке готов зимой сменить команду.

30-летний защитник сборной Нидерландов отказался от перехода в «Вест Хэм », занимающий 18-е место в таблице АПЛ.

Как сообщает talkSPORT, Аке не против ухода из «Сити» этой зимой, но не хочет бороться за выживание. Интерес к футболисту также проявляют «Ньюкасл », «Борнмут», «Кристал Пэлас ».

«Горожане» оценивают Натана, контракт которого рассчитан еще на полтора года, в 21 миллион фунтов.

Испанские СМИ сообщали о том, что «Барселона» может рассмотреть Аке в качестве замены получившему серьезную травму Андреасу Кристенсену, однако запросы «Ман Сити» делают трансфер практически невозможным.

В этом сезоне Аке провел лишь 8 матчей в АПЛ и дважды выходил в старте.