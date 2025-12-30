Аке отказал «Вест Хэму» – защитник «Ман Сити» не хочет бороться за выживание. Натан интересен «Ньюкаслу», «Борнмуту», «Пэлас», «Барса» не готова платить 21 млн фунтов
Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке готов зимой сменить команду.
30-летний защитник сборной Нидерландов отказался от перехода в «Вест Хэм», занимающий 18-е место в таблице АПЛ.
Как сообщает talkSPORT, Аке не против ухода из «Сити» этой зимой, но не хочет бороться за выживание. Интерес к футболисту также проявляют «Ньюкасл», «Борнмут», «Кристал Пэлас».
«Горожане» оценивают Натана, контракт которого рассчитан еще на полтора года, в 21 миллион фунтов.
Испанские СМИ сообщали о том, что «Барселона» может рассмотреть Аке в качестве замены получившему серьезную травму Андреасу Кристенсену, однако запросы «Ман Сити» делают трансфер практически невозможным.
В этом сезоне Аке провел лишь 8 матчей в АПЛ и дважды выходил в старте. Его подробная статистика – здесь.