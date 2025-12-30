  • Спортс
  Аке отказал «Вест Хэму» – защитник «Ман Сити» не хочет бороться за выживание. Натан интересен «Ньюкаслу», «Борнмуту», «Пэлас», «Барса» не готова платить 21 млн фунтов
Аке отказал «Вест Хэму» – защитник «Ман Сити» не хочет бороться за выживание. Натан интересен «Ньюкаслу», «Борнмуту», «Пэлас», «Барса» не готова платить 21 млн фунтов

Аке отказал «Вест Хэму».

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке готов зимой сменить команду.

30-летний защитник сборной Нидерландов отказался от перехода в «Вест Хэм», занимающий 18-е место в таблице АПЛ.

Как сообщает talkSPORT, Аке не против ухода из «Сити» этой зимой, но не хочет бороться за выживание. Интерес к футболисту также проявляют «Ньюкасл», «Борнмут», «Кристал Пэлас». 

«Горожане» оценивают Натана, контракт которого рассчитан еще на полтора года, в 21 миллион фунтов.

Испанские СМИ сообщали о том, что «Барселона» может рассмотреть Аке в качестве замены получившему серьезную травму Андреасу Кристенсену, однако запросы «Ман Сити» делают трансфер практически невозможным.

В этом сезоне Аке провел лишь 8 матчей в АПЛ и дважды выходил в старте. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: talkSPORT
