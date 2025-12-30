У Райса травма колена. Хавбек «Арсенала» не сыграет с «Астон Виллой»

Деклан Райс получил травму.

Полузащитник «Арсенала » Деклан Райс повредил колено.

Это произошло во время матча лондонской команды против «Брайтона» в 18-м туре АПЛ (2:1). Несмотря на повреждение, англичанин доиграл матч до конца.

Райс надеялся, что сможет сыграть против «Астон Виллы ». Однако, несмотря на старания игрока и медицинского штаба, хавбек вряд ли будет включен в состав на сегодняшнюю игру. Клуб не хочет усугублять травму, пишет The Athletic.

Точный прогноз пока не ясен, но ожидается, что Райс пропустит лишь незначительный срок.

Матч «Арсенал» – «Астон Вилла» начнется в 23:15 по московскому времени. Команды занимают 1-е и 3-е места в турнирной таблице чемпионата Англии соответственно.