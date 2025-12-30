Депутат Свищев: «Галицкий – один из немногих людей в России, которые действительно любят свой город, клуб, футбол. Потрясающий человек, побольше бы таких»
Дмитрий Свищев: Галицкий – потрясающий человек, побольше бы таких.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что Владимир Путин наградил владельца «Краснодара» Сергея Галицкого орденом Дружбы.
«Прекрасная новость! Галицкий получил долгожданную заслуженную награду, поздравляю его с этим. Он один из немногих людей в России, которые действительно любят свой город, свой клуб, футбол, своих сограждан и показывают это в том числе на деле. Галицкий – потрясающий человек.
Он построил прекрасный стадион, шикарный парк, содержит футбольную команду, детскую академию. Я был в Краснодаре и видел все это своими глазами. Побольше бы таких людей в России, как Сергей Галицкий», – сказал Свищев.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22799 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости