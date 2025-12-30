  • Спортс
  • Мостовой о любимом новогоднем блюде: «Салат оливье, приготовленный мамой. Много лет жил в Европе, пробовал много разных видов – его ни с чем не сравнить!»
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал свое любимое новогоднее блюдо. 

«Любимое новогоднее блюдо для меня – это салат оливье, приготовленный мамой. Я много лет жил в Европе, пробовал много разных видов оливье и могу с уверенностью сказать, что мамин салат ни с чем не сравнить!

Также важно шампанское и мандарины. А еще у меня есть такая традиция, чтобы символ года тоже был на столе. В этот раз это будет лошадь.

Главное пожелание на Новый год простое – здоровье всем родным и близким! Нет ничего важнее», – сказал Мостовой. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
еда
logoАлександр Мостовой
logoпремьер-лига Россия
