Митрофанов о уайлд-кард для России на ЧМ: «Это уже начинает превращаться в мечту. Если говорить реалистично – этого не будет. Но в теории все возможно»

Митрофанов про уайлд-кард для России на ЧМ: если говорить реалистично, этого не будет.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о том, может ли сборная России получить уайлд-кард на ЧМ-2026 .

– Видите хотя бы один шанс, что в случае подписания мирного договора, сборная получит уайлд-кард на ЧМ-2026?

– Это уже начинает превращаться в мечту, учитывая, что Новый год вот-вот наступит. Если говорить реалистично – этого не будет. Но в теории все возможно. Верю ли я в это? Скорее, нет. Хочу ли этого? Да, – сказал Митрофанов.