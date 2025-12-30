«Эспаньол» подтвердил, что установит сетки за воротами перед матчем с «Барсой», куда перешел Гарсия. Фанатов с символикой сине-гранатовых на игру не пустят

«Эспаньол» принял меры безопасности на стадионе перед матчем с «Барселоной».

«Эспаньол » сообщил, что во время матча с «Барселоной» 3 января на стадионе «Корнелья-Эль Прат» будут установлены защитные сетки за воротами на обеих сторонах поля, чтобы предотвратить бросание предметов во вратаря сине-гранатовых Жоана Гарсию.

Это будет первая игра испанца против бывшего клуба после перехода в «Барсу» летом.

На входе будут проводиться тщательные досмотры, запрещен пронос ряда крупных вещей, таких как мотоциклетные шлемы, чемоданы, ноутбуки или других предметов, которые могут быть брошены на поле или затруднить эвакуацию. Также запрещен вход с большими сумками и рюкзаками.

Кроме того, «Эспаньол» предупредил, что на стадион запрещен вход с любой символикой «Барселоны».

«Не допускается проход лиц в футболках, кепках, с флагами или иными отличительными знаками команды гостей», – заявил клуб.