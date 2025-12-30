Хоссейннежад о конфликте Ирана с Израилем: «Мне очень тяжело смотреть, как народ Ирана страдает. Это причиняет боль. Рад, что люди вернулись к нормальной жизни»
Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Хоссейннежад высказался о своих переживаниях из-за конфликта Ирана с Израилем.
– Летом ты опоздал на сбор национальной команды, потому что воздушное пространство Ирана закрывали из-за военного конфликта с Израилем. Что чувствовал в тот момент?
– Было очень сложно. Это непростая ситуация. Я не политик... Но мне очень тяжело смотреть, как народ Ирана страдает. Это причиняет боль. Рад, что руководители стран смогли завершить этот конфликт, а люди вернулись к нормальной жизни.
– То есть сейчас все нормализовалось и твоей семье ничего не угрожает?
– С моей семьей все хорошо. Я могу спокойно прилетать и улетать из Ирана. Никаких ограничений нет, – сказал Хоссейннежад.
