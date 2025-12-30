Билялетдинов стал ассистентом Хохлова в молодежной команде «Локомотива»
Динияр Билялетдинов вошел в тренерский штаб молодежки «Локомотива».
Экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов стал тренером молодежной команды клуба.
Пресс-служба железнодорожников объявила о вхождении Билялетдинова в тренерский штаб Дмитрия Хохлова.
Билялетдинов – воспитанник академии «Локомотива», выигравший в составе клуба чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 2024 году он присоединился к отделу индивидуальной подготовки департамента развития молодежного футбола «Локомотива».
В минувшем сезоне молодежка «Локо» заняла в МФЛ 4-е место.
