Билялетдинов стал ассистентом Хохлова в молодежной команде «Локомотива»

Динияр Билялетдинов вошел в тренерский штаб молодежки «Локомотива».

Экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов стал тренером молодежной команды клуба.

Пресс-служба железнодорожников объявила о вхождении Билялетдинова в тренерский штаб Дмитрия Хохлова .

Билялетдинов – воспитанник академии «Локомотива», выигравший в составе клуба чемпионат, Кубок и Суперкубок России. В 2024 году он присоединился к отделу индивидуальной подготовки департамента развития молодежного футбола «Локомотива».

В минувшем сезоне молодежка «Локо » заняла в МФЛ 4-е место.