Георгий Черданцев: «Главная проблема «Спартака» – отсутствие стабильности, 20 лет ничего не меняется. Нужен опытный тренер, при всем уважении к Романову»
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев считает, что «Спартаку» нужен опытный тренер.
После отставки Деяна Станковича обязанности главного тренера красно-белых исполняет Вадим Романов.
– В чем главная проблема «Спартака»?
– Можно взять любое интервью за последние 20 лет и процитировать – ничего не меняется. Главная проблема «Спартака» – отсутствие стабильности на хотя бы каком‑то длинном временном отрезке. Очень часто меняется руководство, спортивные директора, главные тренеры, футболисты. Слишком много движения внутри клуба на всех этажах. Стабильность – это то, чего «Спартаку» категорически не хватает.
Насколько я знаю из своих источников, в совете директоров клуба появились непубличные менеджеры, которые хотят выстраивать стратегию вдолгую без сиюминутных эмоциональных решений. У людей есть понимание, что надо выстраивать планы на длительный срок, это касается и академии. Очень сложно существовать, когда отсутствует стратегическое планирование. Если оно появится, то у «Спартака» все будет.
– Есть ли вера в Романова как в тренера?
– Нет. Я уже 100 раз говорил – тренироваться нужно на кошках. При всем уважении к Романову, «Спартаку» нужен готовый тренер с опытом больших побед и работы под давлением. С командой должен работать во всех отношениях опытный человек и тренер. «Спартак» – не то место, где нужно набираться опыта, – сказал Черданцев.