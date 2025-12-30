Александр Филимонов: «Слышу от сверстников: «Вот, дети не такие». Блин, это же мы их так воспитываем. Если пускаем на самотек, тогда они будут в интернете всю информацию находить»

Филимонов: говорят, дети не такие, не сякие, но это же мы их так воспитываем.

Бывший вратарь «Спартака » Александр Филимонов высказался о воспитании детей.

«Иногда общаешься со сверстниками, [они говорят]: «Вот, дети не такие, не сякие». Ребят, ну блин, это же мы их так воспитываем. Они так ведут себя, потому что мы или не обращаем внимания на их воспитание, или мы их так воспитываем.

Если мы их будем воспитывать, направлять, как старшие товарищи, родители, взрослые, педагоги, тогда будет то, что мы хотим видеть. А если мы пускаем на самотек, если интернет для них – самое важное, тогда они будут в интернете всю эту информацию находить и использовать.

К сожалению, не в лучших целях, потому что чаще всего дети плохое берут быстрее, чем хорошее», – сказал Филимонов.

