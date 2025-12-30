  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Филимонов: «Слышу от сверстников: «Вот, дети не такие». Блин, это же мы их так воспитываем. Если пускаем на самотек, тогда они будут в интернете всю информацию находить»
20

Александр Филимонов: «Слышу от сверстников: «Вот, дети не такие». Блин, это же мы их так воспитываем. Если пускаем на самотек, тогда они будут в интернете всю информацию находить»

Филимонов: говорят, дети не такие, не сякие, но это же мы их так воспитываем.

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов высказался о воспитании детей. 

«Иногда общаешься со сверстниками, [они говорят]: «Вот, дети не такие, не сякие». Ребят, ну блин, это же мы их так воспитываем. Они так ведут себя, потому что мы или не обращаем внимания на их воспитание, или мы их так воспитываем.

Если мы их будем воспитывать, направлять, как старшие товарищи, родители, взрослые, педагоги, тогда будет то, что мы хотим видеть. А если мы пускаем на самотек, если интернет для них – самое важное, тогда они будут в интернете всю эту информацию находить и использовать.

К сожалению, не в лучших целях, потому что чаще всего дети плохое берут быстрее, чем хорошее», – сказал Филимонов. 

Александр Филимонов: «Российский футбол деградирует, смотреть тяжело. У ребят больше околофутбола. Вижу как-то игроков – Вторая лига какая-то, а походка, будто на ЛЧ летят»

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22799 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoАлександр Филимонов
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Филимонов: «Российский футбол деградирует, смотреть тяжело. У ребят больше околофутбола. Вижу как-то игроков – Вторая лига какая-то, а походка, будто на ЛЧ летят»
сегодня, 09:03
Главные новости
Кубок Африки. Сенегал против Бенина, Нигерия выбила Уганду, Тунис сыграл вничью с Танзанией
1 минуту назад
«Все были «в дрова». Аршавин о тренировке «Зенита» в 2005-м после юбилея Радимова и перед матчем Кубка УЕФА
9 минут назад
Мостовой об РПЛ: «Я считался одним из лучших в европейском футболе. Конечно, я бы выделялся! Вы чего, ребят? У меня за сезон в Испании было больше 20 голевых передач»
32 минуты назад
Писарев о магазинах в Швейцарии в 1990-м: «Настоящий потребительский рай, я там оставлял всю зарплату. В СССР же все было по карточкам, я 2 часа стоял в очереди за детским питанием»
36 минут назад
«Динамо» выпустило новогоднюю песню в стиле «Богемской рапсодии» Queen с отсылками к переносу юбилея «Зенита» и отмене гола Тюкавина «Спартаку»
40 минут назадВидео
«Спартак» мог вернуть Пруцева, но хавбек решил остаться в «Локомотиве» до конца сезона. Железнодорожники хотят выкупить игрока («Мутко против»)
59 минут назад
58-летний Миура перешел в «Фукусима Юнайтед» из 3-го дивизиона. Самый возрастной футболист мира проведет 41-й сезон в профессиональной карьере
сегодня, 17:55
«Я бы запретил работать в России иностранным тренерам. Для чего они нам нужны и что нового могут принести?» Экс-игрок «Зенита» Угаров об РПЛ и Первой лиге
сегодня, 17:38
Мостовой ничего не пожелал Шалимову на Новый год: «Это не мое. Люди чего только ни желали друг другу, а потом чуть что – ножи в спину втыкали. Так что это все глупости какие-то»
сегодня, 17:36
«Реал» не отпустит Гонсало Гарсию и Мастантуоно зимой. Форвард интересен «Ювентусу», вингер – «Наполи» (Фабрицио Романо)
сегодня, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» хочет отдать Салтыкова в аренду. Вингер интересен «Крыльям», «Акрону» и «Сочи»
18 минут назад
«Леонченко ничего не делал на своем посту. Ротенбергу еще учиться и учиться. Пока не понятно, что из него получится». Смородская о боссах «Локо»
26 минут назад
«Челси» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
47 минут назад
Морган про Дьокереша: «Он мне нравится, но за 63,5 млн фунтов должен забивать больше. Справедливости ради, ему нужны более качественная передачи»
47 минут назад
Командира полицейских, которым Мбаппе перечислил 180 000 евро, досрочно отправили в отставку. Судебное расследование продолжается
сегодня, 17:47
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Иттифаком» Вейналдума, «Аль-Ахли» Мареза победил «Аль-Фейху»
сегодня, 17:30Live
Пеннант про Дьокереша: «Нельзя ожидать, что он будет забивать как в «Спортинге». Уоткинс подошел бы «Арсеналу» больше, но клуб не ошибся, подписав Виктора. Он играет хорошо»
сегодня, 17:22
«Не понимаю, за какие заслуги Кахигао попал в «Спартак», он настроен против российских тренеров. Если Бонгонда уйдет бесплатно – это отставка». Чернышов про спортивного директора
сегодня, 17:12
Ольга Смородская: «Я всегда была против лимита на легионеров. Любое закрытое сообщество стагнирует и не развивается – в любой сфере»
сегодня, 17:04
Артем Ребров: «На примере «Реала» и Алонсо видим – потерять раздевалку может даже тренер с высочайшей репутацией. В небольших командах игроков можно давить авторитетом. С высокооплачиваемыми не выйдет»
сегодня, 16:59