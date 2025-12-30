Кавана, ошибочно отменивший гол ван Дейка в матче с «Сити», включен в элитную группу судей УЕФА. У Англии впервые за 8 лет будет три арбитра в элите – туда уже входят Оливер и Тэйлор
Три английских судьи вошли в элитный список УЕФА.
Крис Кавана был включен в элитную группу судей УЕФА наряду с Майклом Оливером и Энтони Тэйлором.
В ноябрьском матче АПЛ между «Ливерпулем» и «Ман Сити» (0:3) Кавана отменил гол защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка. Позже комиссия АПЛ признала ошибочным решение арбитра.
Впервые за восемь лет Англия будет представлена тремя судьями в высшей категории европейских арбитров. Судьи из элитной группы обслуживают матчи Лиги чемпионов.
Лидером по числу арбитров в элитной категории остается Германия с четырьмя представителями. После повышения Каваны Англия сравнялась с Францией, Италией и Испанией, у которых также по три судьи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
