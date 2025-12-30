  • Спортс
  • Кавана, ошибочно отменивший гол ван Дейка в матче с «Сити», включен в элитную группу судей УЕФА. У Англии впервые за 8 лет будет три арбитра в элите – туда уже входят Оливер и Тэйлор
Три английских судьи вошли в элитный список УЕФА.

Крис Кавана был включен в элитную группу судей УЕФА наряду с Майклом Оливером и Энтони Тэйлором.

В ноябрьском матче АПЛ между «Ливерпулем» и «Ман Сити» (0:3) Кавана отменил гол защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка. Позже комиссия АПЛ признала ошибочным решение арбитра. 

Впервые за восемь лет Англия будет представлена тремя судьями в высшей категории европейских арбитров. Судьи из элитной группы обслуживают матчи Лиги чемпионов. 

Лидером по числу арбитров в элитной категории остается Германия с четырьмя представителями. После повышения Каваны Англия сравнялась с Францией, Италией и Испанией, у которых также по три судьи.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
Крис Кавана
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМайкл Оливер
Энтони Тэйлор
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
