Иньяки о Суперкубке Испании: «Играть в Саудовской Аравии – отстой, мягко говоря. Национальные турниры за границей создают трудности болельщикам – ощущение, что играем на выезде»

Иньяки Уильямс: Суперкубок Испании в Саудовской Аравии – отстой.

Нападающий «Атлетика » Иньяки Уильямс раскритиковал проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

«Я говорил это много раз и не стесняюсь высказываться по этому вопросу. Я считаю, что играть в Саудовской Аравии – это, отстой, мягко говоря. Перенос национальных турниров в другую страну доставляет трудности болельщикам, особенно когда речь идет о помощи в организации поездок. У нас много фанатов, и создается ощущение, что мы играем на выезде, и мы знаем, сколько болельщиков «Атлетика» пришли бы нас поддержать, если бы [турнир проходил] внутри страны.

Через несколько дней я стану отцом, и мне очень тяжело оставлять жену и сына, но это моя работа. Я в распоряжении клуба и постараюсь сделать все, что в моих силах, в Суперкубке», – сказал Уильямс.

Суперкубок Испании пройдет с 7 по 11 января. С 2020 года турнир проводится в Саудовской Аравии.