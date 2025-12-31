«Арсенал» прихлопнул «Виллу», ничья «МЮ», Роналду спиной забил 957-й гол, АПЛ вряд ли вернется на «Матч ТВ», Карлсен выиграл ЧМ по блицу, Йокич выбыл на 4 недели и другие новости

1. В АПЛ «Арсенал» прихлопнул «Астон Виллу» (4:1), прервав 11-матчевую победную серию команды Унаи Эмери, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вулвс» (1:1) с 20-го места, а «Челси» поделил очки с «Борнмутом» (2:2), пропустив два гола после вброса из аута.

2. В Фонбет КХЛ «Шанхай» уступил СКА, «Локомотив» победил «Торпедо», ЦСКА обыграл «Динамо» Москва, «Авангард» проиграл «Барысу».

3. Криштиану Роналду спиной забил 957-й гол в карьере – мяч отскочил от него в ворота «Аль-Иттифака» после удара Феликса. У 40-летнегопортугальца 13 голов в 11 матчах саудовской лиги, а в 2025-м он забил 41 мяч за клуб и сборную.

4. Возвращение АПЛ на «Матч ТВ» маловероятно , заявил гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров: «Ушло не так уж много федераций и лиг, с большинством поддерживаем нормальные отношения».

5. IFAB в январе обсудит «офсайд Венгера» , расширение полномочий ВАР и двухминутный уход с поля из-за травмы. Решения могут принять на Генассамблее в феврале.

6. НХЛ. «Питтсбург» справился с «Каролиной» (5:1), Свечников остался без очков и с «минус 2». «Монреаль» одолел «Флориду» (3:2 ОТ), Демидов набрал очки в 4-м матче подряд (0+1). Все результаты дня – здесь .

7. Магнусу Карлсену присудили поражение в партии чемпионата мира по блицу из-за того, что он сбил фигуры с доски. Впрочем, норвежский гроссмейстер в финале обыграл Нодирбека Адбусатторова, россияне в плей-офф не вышли.

8. НБА. «Филадельфия» одолела «Мемфис» в овертайме (Эмбиид и Макси набрали по 34 очка) и другие результаты .

9. Серия А отказалась от оранжевого зимнего мяча : люди с дальтонизмом его не видят. Лига вернется к желтому или белому цвету.

10. Миралем Пьянич объявил о завершении карьеры . Хавбек брал трофеи с «Ювентусом», «Барсой» и ЦСКА, провел 115 матчей за Боснию.

11. Центровой «Денвера» Никола Йокич пропустит как минимум четыре недели из-за травмы колена.

12. «Рубин» назначит экс-тренера «Партизана» Благоевича, сообщает инсайдер Иван Карпов. Серба предлагали «Спартаку».

13. «Динамо» выпустило новогоднюю песню в стиле «Богемской рапсодии» Queen с отсылками к переносу юбилея «Зенита» и отмене гола Тюкавина «Спартаку».

14. Hype Armenia: грэпплинг-поединок Шары Буллета и Царукяна закончился вничью , Акопян победил Оева в бою на голых кулаках.

Цитаты дня.

Защитник «Махачкалы» Шумахов: «Футбол – это труд и лотерея, а не деньги и ЛЧ, как многие думают . Если с карьерой не получилось, футболист становится не самым полезным для общества человеком»

Галлямов о раннем звонке журналистки: «Не Губерниеву, известному хайпожору, учить меня пользоваться телефоном»

Итальянский фигурист Чирчелли: «Валиева была и остается величайшей фигуристкой в истории женского катания . Она настоящий ангел»

Никки Батт: «МЮ» прогнил насквозь, превратился в шапито . Даже Фергюсон, Пеп или Клопп не смогли бы сразу изменить ситуацию»

Дмитрий Булыкин: «Для меня Новый год – это оливье на столе и обращение президента . Где бы я ни находился, в какой бы стране ни играл, все время смотрел выступление Путина»