У Окампоса паралич левой части лица, вызванный вирусом. Вингер «Монтеррея» пропустит не менее недели

У бывшего полузащитника «Севильи» Лукаса Окампоса , выступающего за «Монтеррей », паралич левой половины лица.

Как сообщает пресс-служба мексиканского клуба, лицевой паралич, вероятно, вызван вирусом. Ожидается, что Окампос пропустит не менее 7 дней.

Окампос перешел в «Монтеррей» из «Севильи» в сентябре 2024 года. В 15 матчах нынешнего сезона чемпионата Мексики аргентинец забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.