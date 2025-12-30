У Окампоса паралич левой части лица, вызванный вирусом. Вингер «Монтеррея» пропустит не менее недели
У Лукаса Окампоса паралич левой части лица, вызванный вирусом.
У бывшего полузащитника «Севильи» Лукаса Окампоса, выступающего за «Монтеррей», паралич левой половины лица.
Как сообщает пресс-служба мексиканского клуба, лицевой паралич, вероятно, вызван вирусом. Ожидается, что Окампос пропустит не менее 7 дней.
Окампос перешел в «Монтеррей» из «Севильи» в сентябре 2024 года. В 15 матчах нынешнего сезона чемпионата Мексики аргентинец забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Монтеррея»
