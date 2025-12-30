Владимир Пономарев: «Футбол сейчас некрасивый, больше похож на баскетбол, давайте переименуем его в «ножной мяч». Если бы нынешние болельщики посмотрели советский футбол, они бы сошли с ума!»

Пономарев: футбол сейчас некрасивый, давайте переименуем его в «ножной мяч».

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев считает современный футбол некрасивым.

«За хватание руками надо удалять. Рукоприкладство надо пресекать на корню, иначе наш футбол погибнет и превратится в американский.

У нас в России не стало ни нападающих, ни защитников. Сейчас стало очень мало прорывов, обыгрышей, все больше надеются на угловые и стандартные положения. Вот к чему зрителя приучили, что они уже футбол понимают не так.

Если бы нынешние болельщики посмотрели советский футбол, то они бы сошли с ума! Раньше если вратарю пас назад отдашь, то тебя освистывали. Сейчас в футболе туда-сюда мяч катают.

Давайте не будем это футболом называть, а переименуем в «ножной мяч». Сейчас футбол все больше похож на баскетбол. Некрасивый футбол сейчас», — сказал Пономарев.