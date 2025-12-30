Карпин о поражении от Чили: «Матч понравился. Они выиграли, но Россия доминировала»

  • Спортс
8

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал лучший и худший матчи национальной команды в 2025 году.

– Лучший матч сборной в 2025‑м по содержанию?

– По содержанию – Катар. Возможно, Катар не дал такого сопротивления, как другие команды, потому что [у сборной России] состав в той игре был максимально приближенным к тому, на который рассчитывали бы в официальном матче. Это не удается по ряду причин. И самая главная – состояние игроков после приезда в сборную из клубов. Некоторые футболисты добираются до сборной дольше, как в случае с Лешей Миранчуком, Александром Головиным или Матвеем Сафоновым. Другие прибывают в расположение уже в воскресенье, поэтому на восстановление и подготовку к матчу у них бывает на день‑два больше.

Поскольку матчи товарищеские, мы максимально стараемся минимизировать риски с точки зрения травм. Были бы официальные игры, понятно, что на это мы бы меньше обращали внимание.

– Матч, которым вы меньше всего довольны?

– Игра с Иорданией.

– Матч с Чили вам больше понравился?

– Да, если говорим про игру, а не про результат. Матч со сборной Чили мне понравился так же, как и с командой Боливии, хотя результат был разным. Тренер чилийцев перед игрой говорил, что, как и наша команда, они хотят победить, но при этом еще и доминировать. Выиграть у них получилось, но, на мой взгляд, доминировала как раз сборная России.

Матч с перуанцами мне тоже понравился. Нам в актив можно занести и встречу со сборной Нигерии, в которой не победили из‑за нашей ошибки. У ворот сборной России в том матче было два момента.

– Сценарий как с Перу.

– Практически. Поэтому если мы говорим про содержание игр, а не только про результат, то 2025 год – лучший после отстранения, – сказал Карпин.

Анна Сунцова
«Матч ТВ»
