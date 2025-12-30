  • Спортс
  • Митрофанов об ужесточении лимита: «Позицию РФС пока не запрашивали. Думаю, министр не собирается регулировать ради регулирования и слышит разные аргументы»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. 

Вы говорили о том, что в российском футболе всего около 3% легионеров. Но это ведь лукавство, учитывая подсчет по всем лигам.

– Мы говорим в целом о количестве. Но не лукавим относительно того, какое количество игрового времени у легионеров в РПЛ, если говорим о ней. Это разная немного аргументация. Говорим о том, что надо посмотреть на весь футбол, а не только на РПЛ. И показываем и общее количество легионеров, и количество игрового времени в той же самой РПЛ – порядка 40% по итогам прошлого сезона.

Если сравнивать с 22-м годом – когда был отток легионеров вследствие решения ФИФА об ограблении российского футбола, и ряд клубов лиги вообще ставил вопрос о своем дальнейшем существовании, в том числе и действующий чемпион страны, откуда все легионеры уехали, бросив команду и поступив, мягко скажем, не по-человечески – то, конечно, игровое время россиян в то время выросло. Но на следующий год эта цифра вернулась к тем значениям, которые есть сейчас.

Если сравнивать сезон-2024/2025 с самым жестким периодом лимита – сезоном 15/16, когда была схема «6+5», то показатели почти совпадают.

С одной стороны, есть слова министра Дегтярева о том, что решение принято и надо только подписать приказ, а с другой – приказа Минспорта до сих пор нет, а трансферное окно вот-вот откроется и маневра для подготовки к новому лимиту у клубов уже нет.

– Предполагаю, что министр не собирается регулировать ради регулирования. И разбираясь в этой ситуации, слышит разные аргументы. Думаю, что внутри министерства продолжается процесс анализа той конструкции, которую хотят предложить. Это полномочия министра в соответствии с законом, и закон содержит четкую формулировку, как реализуется это полномочие – позицию РФС и лиги тоже нужно получить.

Вы предоставили эту позицию?

– У нас ее пока не запрашивали. Но процедуру при желании можно провести и за один день. Министр обсуждает этот вопрос с общественностью в достаточно открытой форме, – сказал Митрофанов. 

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22809 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Дегтярев
logoМаксим Митрофанов
лимит на легионеров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
