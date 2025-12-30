Писарев об РПЛ: «В первой части сезона 18 матчей плюс Кубок – от чего уставать? Даже еврокубков нет. Педри и Ямаль за год сыграли 70 или даже больше»

Николай Писарев: футболистам в РПЛ не от чего уставать.

Тренер сборной России Николай Писарев считает, что футболисты в Мир РПЛ не успевают уставать по ходу сезона.

– Стабильность состава, как у «Краснодара», важна в плане сыгранности? Некоторые говорят, что наоборот – нужна ротация, чтобы игроки не уставали.

– А от чего уставать? В первой части сезона сыграли 18 матчей плюс Кубок . Как за такое время можно устать? Даже еврокубков нет. Мы играем очень мало матчей. Педри и Ямаль за этот год сколько матчей сыграли в свои 17-19 лет? 70 или даже больше. Представляете себе, что это такое?

– Еще и травмироваться успевают.

– А это издержки, когда ты молодой. Потому что надо за собой следить, а не скакать, как Ямаль там где-то. Когда такая нагрузка идет, надо правильно восстанавливаться.

– А вы восстанавливались?

– Давай вопросы нормальные задавай, – смеясь сказал Писарев.