Писарев об РПЛ: «В первой части сезона 18 матчей плюс Кубок – от чего уставать? Даже еврокубков нет. Педри и Ямаль за год сыграли 70 или даже больше»
Тренер сборной России Николай Писарев считает, что футболисты в Мир РПЛ не успевают уставать по ходу сезона.
– Стабильность состава, как у «Краснодара», важна в плане сыгранности? Некоторые говорят, что наоборот – нужна ротация, чтобы игроки не уставали.
– А от чего уставать? В первой части сезона сыграли 18 матчей плюс Кубок. Как за такое время можно устать? Даже еврокубков нет. Мы играем очень мало матчей. Педри и Ямаль за этот год сколько матчей сыграли в свои 17-19 лет? 70 или даже больше. Представляете себе, что это такое?
– Еще и травмироваться успевают.
– А это издержки, когда ты молодой. Потому что надо за собой следить, а не скакать, как Ямаль там где-то. Когда такая нагрузка идет, надо правильно восстанавливаться.
– А вы восстанавливались?
– Давай вопросы нормальные задавай, – смеясь сказал Писарев.