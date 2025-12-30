Черданцев о Карпине: «Слишком долго работал без оглядки на результат. Проиграл с «Ростовом» – ничего страшного, но так ты теряешь хватку. В «Динамо» ментально другой подход»
Комментатор Георгий Черданцев порассуждал о причинах неудачи Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо».
– «Динамо» – главное разочарование сезона?
– Не могу сказать, что это разочарование. Это было не то чтобы предсказуемо, но сама по себе идея увольнения Лички и приглашения Карпина – весьма странная. Предположить, что что-то может пойти не так, было несложно.
Во-первых, совмещение априори плохо, это тяжело. Во-вторых, слишком долго Карпин работал без оглядки на результат. Как бы там ни говорили, ты теряешь хватку. Мы же говорим: когда у футболиста отсутствует игровая практика, ему нужно набирать форму. Это же не просто фигура речи. Футболист умеет играть в футбол, это все на уровне инстинктов. За много лет в «Ростове», где команда не борется за чемпионство, нарушаются внутренние процессы.
Чтобы бороться за чемпионство, ты должен быть все время в этой гонке. Иначе ты теряешь хватку. Проиграл с «Ростовом» – ничего страшного, наберешь очки в следующем матче. В «Динамо» ментально совершенно другой подход. Большое количество лет вне чемпионской гонки сыграли против Карпина.
– Ситуация с критикой Гусева в отношении штаба Карпина – нормальная?
– Значит, что-то между ними было не то. Насколько я знаю, Карпин не совсем рассчитывал на Гусева в штабе. Но это закулисье, о котором мы можем только догадываться. Это, конечно, интересно, но если люди не готовы сами рассказывать об этом, то зачем заниматься домыслами, – сказал Черданцев.