  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черданцев о Карпине: «Слишком долго работал без оглядки на результат. Проиграл с «Ростовом» – ничего страшного, но так ты теряешь хватку. В «Динамо» ментально другой подход»
14

Черданцев о Карпине: «Слишком долго работал без оглядки на результат. Проиграл с «Ростовом» – ничего страшного, но так ты теряешь хватку. В «Динамо» ментально другой подход»

Черданцев о Карпине: слишком долго он работал без оглядки на результат.

Комментатор Георгий Черданцев порассуждал о причинах неудачи Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо». 

«Динамо» – главное разочарование сезона?

– Не могу сказать, что это разочарование. Это было не то чтобы предсказуемо, но сама по себе идея увольнения Лички и приглашения Карпина – весьма странная. Предположить, что что-то может пойти не так, было несложно.

Во-первых, совмещение априори плохо, это тяжело. Во-вторых, слишком долго Карпин работал без оглядки на результат. Как бы там ни говорили, ты теряешь хватку. Мы же говорим: когда у футболиста отсутствует игровая практика, ему нужно набирать форму. Это же не просто фигура речи. Футболист умеет играть в футбол, это все на уровне инстинктов. За много лет в «Ростове», где команда не борется за чемпионство, нарушаются внутренние процессы.

Чтобы бороться за чемпионство, ты должен быть все время в этой гонке. Иначе ты теряешь хватку. Проиграл с «Ростовом» – ничего страшного, наберешь очки в следующем матче. В «Динамо» ментально совершенно другой подход. Большое количество лет вне чемпионской гонки сыграли против Карпина.

Ситуация с критикой Гусева в отношении штаба Карпина – нормальная?

– Значит, что-то между ними было не то. Насколько я знаю, Карпин не совсем рассчитывал на Гусева в штабе. Но это закулисье, о котором мы можем только догадываться. Это, конечно, интересно, но если люди не готовы сами рассказывать об этом, то зачем заниматься домыслами, – сказал Черданцев. 

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22799 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoМатч ТВ
logoГеоргий Черданцев
logoРолан Гусев
logoпремьер-лига Россия
logoРостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин поздравил всех с Новым годом: «Мы старались вас радовать результатами, игрой. Будем пытаться делать это в 2026-м. Огромное спасибо за все»
сегодня, 08:46
Глава «Динамо» Ивлев об уходе Карпина: «Получал от болельщиков фидбэк, что нужно смотреть на новые рубежи с новыми ресурсами. Валерий Георгиевич вкладывал душу, но решение было понятным»
сегодня, 06:20
Ловчев назвал Карпина слабым тренером: «Он ничего не доказал. Он вырос, но в «Динамо» у него не получилось. Почему вы ждали, что он сделает команду чемпионом?»
вчера, 21:46
Миронов о Карпине: «Георгич достоин тренировать достойные команды. В «Динамо» хороший подбор футболистов, в том числе и наши ребята из «Ростова»
27 декабря, 05:16
Тюкавин о Карпине в «Динамо»: «Верил, что с ним поборемся за чемпионство, будем рвать. Но вышло наоборот. До сих пор не нахожу ответа, что не получилось»
26 декабря, 13:41
Главные новости
Кубок Африки. Сенегал против Бенина, Нигерия выбила Уганду, Тунис сыграл вничью с Танзанией
1 минуту назад
«Все были «в дрова». Аршавин о тренировке «Зенита» в 2005-м после юбилея Радимова и перед матчем Кубка УЕФА
9 минут назад
Мостовой об РПЛ: «Я считался одним из лучших в европейском футболе. Конечно, я бы выделялся! Вы чего, ребят? У меня за сезон в Испании было больше 20 голевых передач»
32 минуты назад
Писарев о магазинах в Швейцарии в 1990-м: «Настоящий потребительский рай, я там оставлял всю зарплату. В СССР же все было по карточкам, я 2 часа стоял в очереди за детским питанием»
36 минут назад
«Динамо» выпустило новогоднюю песню в стиле «Богемской рапсодии» Queen с отсылками к переносу юбилея «Зенита» и отмене гола Тюкавина «Спартаку»
40 минут назадВидео
«Спартак» мог вернуть Пруцева, но хавбек решил остаться в «Локомотиве» до конца сезона. Железнодорожники хотят выкупить игрока («Мутко против»)
59 минут назад
58-летний Миура перешел в «Фукусима Юнайтед» из 3-го дивизиона. Самый возрастной футболист мира проведет 41-й сезон в профессиональной карьере
сегодня, 17:55
«Я бы запретил работать в России иностранным тренерам. Для чего они нам нужны и что нового могут принести?» Экс-игрок «Зенита» Угаров об РПЛ и Первой лиге
сегодня, 17:38
Мостовой ничего не пожелал Шалимову на Новый год: «Это не мое. Люди чего только ни желали друг другу, а потом чуть что – ножи в спину втыкали. Так что это все глупости какие-то»
сегодня, 17:36
«Реал» не отпустит Гонсало Гарсию и Мастантуоно зимой. Форвард интересен «Ювентусу», вингер – «Наполи» (Фабрицио Романо)
сегодня, 17:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» хочет отдать Салтыкова в аренду. Вингер интересен «Крыльям», «Акрону» и «Сочи»
18 минут назад
«Леонченко ничего не делал на своем посту. Ротенбергу еще учиться и учиться. Пока не понятно, что из него получится». Смородская о боссах «Локо»
26 минут назад
«Челси» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
47 минут назад
Морган про Дьокереша: «Он мне нравится, но за 63,5 млн фунтов должен забивать больше. Справедливости ради, ему нужны более качественная передачи»
47 минут назад
Командира полицейских, которым Мбаппе перечислил 180 000 евро, досрочно отправили в отставку. Судебное расследование продолжается
сегодня, 17:47
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду играет с «Аль-Иттифаком» Вейналдума, «Аль-Ахли» Мареза победил «Аль-Фейху»
сегодня, 17:30Live
Пеннант про Дьокереша: «Нельзя ожидать, что он будет забивать как в «Спортинге». Уоткинс подошел бы «Арсеналу» больше, но клуб не ошибся, подписав Виктора. Он играет хорошо»
сегодня, 17:22
«Не понимаю, за какие заслуги Кахигао попал в «Спартак», он настроен против российских тренеров. Если Бонгонда уйдет бесплатно – это отставка». Чернышов про спортивного директора
сегодня, 17:12
Ольга Смородская: «Я всегда была против лимита на легионеров. Любое закрытое сообщество стагнирует и не развивается – в любой сфере»
сегодня, 17:04
Артем Ребров: «На примере «Реала» и Алонсо видим – потерять раздевалку может даже тренер с высочайшей репутацией. В небольших командах игроков можно давить авторитетом. С высокооплачиваемыми не выйдет»
сегодня, 16:59