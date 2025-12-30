  • Спортс
  • Кузнецов о Батракове: «Час смеялся, услышав о возможном переходе в «Барсу». Это говорит агент, который хочет его устроить. Не факт, что Алексей будет выделяться в «Леванте» или «Эльче»
43

Кузнецов о Батракове: «Час смеялся, услышав о возможном переходе в «Барсу». Это говорит агент, который хочет его устроить. Не факт, что Алексей будет выделяться в «Леванте» или «Эльче»

Кузнецов: час смеялся, когда услышал о возможном переходе Батракова в «Барсу».

Бывший полузащитник «Эспаньола» Дмитрий Кузнецов высказался об информации о возможном переходе хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в «Барселону».

«Я час смеялся, когда услышал о возможном переходе Батракова в «Барселону». Это говорит агент, который хочет устроить своего клиента. Он точно понимает уровень чемпионата Испании и «Барселоны»?

Батраков может поехать в «Леванте» или «Эльче». И еще не факт, что он будет там выделяться. По нашим меркам он качественный футболист. Но сначала ему надо поиграть в еврокубках хотя бы на уровне команд из Словении и Хорватии», – сказал Кузнецов.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
