«Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Аркадагом» из Туркменистана в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии 2.
Пара определилась по результатам жеребьевки, состоявшейся сегодня в Куала-Лумпуре.
«Аркадаг» – команда из одноименного города, названного в честь второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Дизайном формы и логотипа клуба занимался сам политик, по инициативе которого «Аркадаг» в 2023 году и был создан.
Команда выиграла все матчи в чемпионате Туркменистана с момента основания, по три раза победила в чемпионате и Кубке страны, дважды выиграла Суперкубок.
