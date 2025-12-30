«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аркадагом» в 1/8 финала ЛЧ Азии 2. Клуб из Туркменистана, основанный экс-президентом страны, выиграл все матчи национальной лиги с момента основания

«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аркадагом» в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии 2.

«Аль-Наср » Криштиану Роналду сыграет с «Аркадагом » из Туркменистана в 1/8 финала Лиги чемпионов Азии 2.

Пара определилась по результатам жеребьевки, состоявшейся сегодня в Куала-Лумпуре.

«Аркадаг» – команда из одноименного города, названного в честь второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Дизайном формы и логотипа клуба занимался сам политик, по инициативе которого «Аркадаг» в 2023 году и был создан.

Команда выиграла все матчи в чемпионате Туркменистана с момента основания, по три раза победила в чемпионате и Кубке страны, дважды выиграла Суперкубок.