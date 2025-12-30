Генсек РФС о финансировании клубов в 2026-м: «Какой-то период надо более аккуратно относиться к тратам, инвестициям. Мы же живем внутри единой экономики»
Генсек РФС: какой-то период клубам надо аккуратнее относиться к тратам.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что российским клубам стоит внимательнее относится к тратам в следующем году.
– Говорят о тенденции следующего года – просадка по финансированию, в том числе и бюджетному, со стороны госкомпаний. Видите эту тенденцию?
– Мы же живем внутри единой экономики. Видим, что при рассмотрении бюджета клубы сокращают расходы, пересматривают подход к инвестициям. Но это подход разумный.
Какой-то период надо еще более аккуратно относиться к тратам, инвестициям, – сказал Митрофанов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
