Генсек РФС о финансировании клубов в 2026-м: «Какой-то период надо более аккуратно относиться к тратам, инвестициям. Мы же живем внутри единой экономики»

Генсек РФС: какой-то период клубам надо аккуратнее относиться к тратам.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что российским клубам стоит внимательнее относится к тратам в следующем году.

– Говорят о тенденции следующего года – просадка по финансированию, в том числе и бюджетному, со стороны госкомпаний. Видите эту тенденцию?

– Мы же живем внутри единой экономики. Видим, что при рассмотрении бюджета клубы сокращают расходы, пересматривают подход к инвестициям. Но это подход разумный.

Какой-то период надо еще более аккуратно относиться к тратам, инвестициям, – сказал Митрофанов.