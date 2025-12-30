Валерий Карпин: «2025-й был, наверное, лучшим для сборной России после отстранения. Со всех точек зрения: игры, соперников, новичков»

Карпин: 2025-й был лучшим для сборной России после отстранения.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил итоги 2025 года для национальной команды.

– С точки зрения содержания игры, количества просмотренных новичков и уровня соперников, как бы вы оценили уходящий год по 10-балльной шкале?

– Не люблю оценивать по какой-то шкале. Если без шкал, думаю, что 2025-й, наверное, был лучшим после отстранения. Со всех точек зрения, про которые вы сказали: игры, соперников, новичков. В этом году дебютантов у нас было одиннадцать, если правильно помню.

– Отдельная команда .

– Да, отдельная команда. Было пять сборов: в марте, июне, сентябре, октябре, ноябре. То есть если брать в среднем, то получается два дебютанта за сбор. Кто-то закрепился или закрепляется, как условно Кисляк , который дебютировал в этом году. Кто-то только на одном сборе был. Поэтому с точки зрения дебютантов, новых игроков сборной, 2025 год дал хороший прирост, – сказал Карпин.

Соперниками сборной России в товарищеских матчах в уходящем году были Гренада (5:0), Замбия (5:0), Нигерия (1:1), Беларусь (4:1), Иордания (0:0), Катар (4:1), Иран (2:1), Боливия (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).