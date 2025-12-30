«Все уже знали, что Неймар уйдет в «ПСЖ», когда Пике написал «он остается». В «Барсе» он выиграл бы все, что хотел». Денис Суарес о бразильце

Денис Суарес: Неймару стоило остаться в «Барселоне».

Бывший полузащитник «Барселоны» Денис Суарес считает, что Неймару не стоило переходить в «ПСЖ ».

Неймар перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года за 222 миллиона евро. За несколько дней до трансфера Жерар Пике опубликовал в соцсетях совместное фото с бразильцем, подписав его: «Он остается».

«Мы были на предсезонке, и суматоха вокруг будущего Неймара застала нас врасплох. В какой-то момент мы поняли, что он уходит. Когда [Пике опубликовал] фотографию [с подписью]: «Он остается», – мы уже знали, что он уйдет. Мы стали говорить Пике, что у него не хватит смелости, а он опубликовал это. В тот момент он [Неймар] уже практически ушел.

Близкие партнеры по команде пытались убедить его остаться, и я тоже считаю, что ему стоило остаться, в «Барсе» он бы добился успеха. Вскоре он должен был стать номером один. Если бы он остался, то выиграл бы все, что хотел», – сказал Суарес, выступающий за «Алавес».