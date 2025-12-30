Никки Батт: «МЮ» прогнил насквозь, превратился в шапито. Даже Фергюсон, Пеп или Клопп не смогли бы сразу изменить ситуацию»

Никки Батт: «МЮ» прогнил насквозь и превратился в шапито.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Никки Батт в резкой манере высказался о текущей ситуации в клубе.

«По-моему, сейчас клуб прогнил насквозь. Если бы в команду вернули сэра Алекса Фергюсона в лучшие годы, он не смог бы сразу все изменить, на это все равно потребовалось бы время. Если назначить Пепа Гвардиолу или Юргена Клоппа , это тоже не сработает.

Думаю, игроки, которых мы подписываем и которых мы можем себе позволить, уже не соответствуют нашему прежнему уровню, так что нужно принять тот факт, что потребуется от пяти до восьми лет, чтобы вернуть клубу возможность приблизиться к победе в Премьер-лиге. Он превратился в шапито», – сказал Батт .