Никки Батт: «МЮ» прогнил насквозь, превратился в шапито. Даже Фергюсон, Пеп или Клопп не смогли бы сразу изменить ситуацию»
Никки Батт: «МЮ» прогнил насквозь и превратился в шапито.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Никки Батт в резкой манере высказался о текущей ситуации в клубе.
«По-моему, сейчас клуб прогнил насквозь. Если бы в команду вернули сэра Алекса Фергюсона в лучшие годы, он не смог бы сразу все изменить, на это все равно потребовалось бы время. Если назначить Пепа Гвардиолу или Юргена Клоппа, это тоже не сработает.
Думаю, игроки, которых мы подписываем и которых мы можем себе позволить, уже не соответствуют нашему прежнему уровню, так что нужно принять тот факт, что потребуется от пяти до восьми лет, чтобы вернуть клубу возможность приблизиться к победе в Премьер-лиге. Он превратился в шапито», – сказал Батт.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22278 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FourFourTwo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости