Аршавин назвал Кержакова сильнейшим российским форвардом, поставив его выше Дзюбы, Павлюченко, Погребняка, Смолова, Кокорина, Юрана и Бесчастных: «Это было понятно изначально»
Аршавин назвал Кержакова сильнейшим российским нападающим.
Андрей Аршавин выбрал лучшего российского нападающего.
– Роман Павлюченко – один из сильнейших нападающих в истории России. Согласен?
– Да.
– Предлагаю тебе выбрать самого сильного нападающего в истории России. Булыкин или Бесчастных?
– Бесчастных.
– Бесчастных или Погребняк?
– Погребняк.
– Погребняк или Сычев?
– Погребняк.
– Погребняк или Павлюченко?
– Павлюченко.
– Павлюченко или Кокорин?
– Павлюченко.
– Павлюченко или Юран?
– Павлюченко.
– Павлюченко или Смолов?
– Павлюченко.
– Павлюченко или Дзюба?
– Дзюба.
– Дзюба или Кержаков?
– Кержаков. Это было понятно изначально, – сказал экс-полузащитник «Арсенала».
