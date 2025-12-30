Аршавин назвал Кержакова сильнейшим российским форвардом, поставив его выше Дзюбы, Павлюченко, Погребняка, Смолова, Кокорина, Юрана и Бесчастных: «Это было понятно изначально»

Аршавин назвал Кержакова сильнейшим российским нападающим.

Андрей Аршавин выбрал лучшего российского нападающего.

– Роман Павлюченко – один из сильнейших нападающих в истории России. Согласен?

– Да.

– Предлагаю тебе выбрать самого сильного нападающего в истории России. Булыкин или Бесчастных?

– Бесчастных.

– Бесчастных или Погребняк?

– Погребняк.

– Погребняк или Сычев?

– Погребняк.

– Погребняк или Павлюченко?

– Павлюченко.

– Павлюченко или Кокорин?

– Павлюченко.

– Павлюченко или Юран?

– Павлюченко.

– Павлюченко или Смолов?

– Павлюченко.

– Павлюченко или Дзюба?

– Дзюба.

– Дзюба или Кержаков?

– Кержаков. Это было понятно изначально, – сказал экс-полузащитник «Арсенала».