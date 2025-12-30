Агент Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА: «Не соответствует действительности»

Агент Баринова: информация о контракте с ЦСКА не соответствует действительности.

Владимир Кузьмичев , представитель полузащитника «Локомотива » Дмитрия Баринова , опроверг информацию о подписанном контракте с ЦСКА.

Ранее комментатор Константин Генич сообщил , что Баринов уже подписал соглашение с ЦСКА и покинет «Локомотив» зимой или свободным агентом летом.



«Информация не соответствует действительности и комментировать здесь нечего», – сказал Кузьмичев.