Агент Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА: «Не соответствует действительности»
Агент Баринова: информация о контракте с ЦСКА не соответствует действительности.
Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, опроверг информацию о подписанном контракте с ЦСКА.
Ранее комментатор Константин Генич сообщил, что Баринов уже подписал соглашение с ЦСКА и покинет «Локомотив» зимой или свободным агентом летом.
«Информация не соответствует действительности и комментировать здесь нечего», – сказал Кузьмичев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: РИА Новости
