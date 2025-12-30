  • Спортс
Пьянич о современных хавбеках: «Больше всех нравится Педри, он делает невероятные вещи. Тонали – самый сильный итальянский полузащитник»

Миралем Пьянич назвал современного полузащитника, который нравится ему больше всего. 

Появился ли сейчас новый Пьянич или, по крайней мере, полузащитник, который особенно привлек ваше внимание?

– Тот, кто мне сейчас больше всего нравится и кому я бы отдал предпочтение, – это Педри из «Барселоны»: он делает невероятные вещи.

А среди итальянцев или игроков Серии A?

– Я по-прежнему назову Тонали: на сегодняшний день это самый сильный итальянский полузащитник, – сказал Пьянич. 

Ранее экс-хавбек «Барселоны», «Ювентуса» и ЦСКА Пьянич объявил о завершении карьеры

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Tutto Sport
