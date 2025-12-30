«Кристал Пэлас» договорился с «Тоттенхэмом» о переходе Джонсона за 35 млн фунтов. Вингер еще не дал согласия на трансфер
«Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Бреннана Джонсона.
«Кристал Пэлас» достиг соглашения с «Тоттенхэмом» о переходе Бреннана Джонсона – при условии, что 24-летний вингер согласится на трансфер. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнстейн.
Сумма сделки близка к 35 миллионам фунтов, обе стороны заинтересованы в ее завершении, однако полузащитник «шпор» пока не принял окончательного решения. У игрока сборной Уэльса есть и другие варианты.
В текущем сезоне АПЛ Джонсон забил 2 гола в 16 матчах. Его статистику можно увидеть здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Дэвида Орнстейна в Х
