«Кристал Пэлас» договорился с «Тоттенхэмом» о переходе Джонсона за 35 млн фунтов. Вингер еще не дал согласия на трансфер

«Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм» согласовали трансфер Бреннана Джонсона.

«Кристал Пэлас » достиг соглашения с «Тоттенхэмом » о переходе Бреннана Джонсона – при условии, что 24-летний вингер согласится на трансфер. Об этом сообщает журналист The Athletic Давид Орнстейн.

Сумма сделки близка к 35 миллионам фунтов, обе стороны заинтересованы в ее завершении, однако полузащитник «шпор» пока не принял окончательного решения. У игрока сборной Уэльса есть и другие варианты.

В текущем сезоне АПЛ Джонсон забил 2 гола в 16 матчах. Его статистику можно увидеть здесь .