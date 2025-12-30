ЦСКА предложил «Фенербахче» 550 тысяч евро за аренду Айдына с обязательным выкупом за 5,5 млн (Ягыз Сабунджуоглу)
ЦСКА готов заплатить за Огуза Айдына свыше 6 млн евро.
ЦСКА улучшил предложение по вингеру «Фенербахче» Огузу Айдыну.
Ранее сообщалось, что армейцы согласовывают аренду Айдына за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов евро.
Теперь же, по данным турецкого журналиста Ягыза Сабунджуоглу, ЦСКА готов арендовать 25-летнего вингера за 550 тысяч евро с обязательным выкупом за 5,5 млн евро. Сейчас московский клуб ожидает ответа от «Фенербахче».
В этом сезоне Айдын провел 14 матчей в чемпионате Турции и сделал 1 результативную передачу. В среднем он проводит на поле 34 минуты. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22805 голосов
Да
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Ягыза Сабунджуоглу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости