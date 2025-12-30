ЦСКА предложил «Фенербахче» 550 тысяч евро за аренду Айдына с обязательным выкупом за 5,5 млн (Ягыз Сабунджуоглу)

ЦСКА готов заплатить за Огуза Айдына свыше 6 млн евро.

ЦСКА улучшил предложение по вингеру «Фенербахче» Огузу Айдыну .

Ранее сообщалось , что армейцы согласовывают аренду Айдына за 500 тысяч евро с опцией выкупа за 5 миллионов евро.

Теперь же, по данным турецкого журналиста Ягыза Сабунджуоглу, ЦСКА готов арендовать 25-летнего вингера за 550 тысяч евро с обязательным выкупом за 5,5 млн евро. Сейчас московский клуб ожидает ответа от «Фенербахче».

В этом сезоне Айдын провел 14 матчей в чемпионате Турции и сделал 1 результативную передачу. В среднем он проводит на поле 34 минуты. Подробную статистику футболиста можно найти здесь .