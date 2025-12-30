  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черданцев о Баринове в ЦСКА: «Когда болельщики наконец поймут, что футбол – это бизнес? В нем свои законы. Срок карьеры футболиста очень ограничен»
23

Черданцев о Баринове в ЦСКА: «Когда болельщики наконец поймут, что футбол – это бизнес? В нем свои законы. Срок карьеры футболиста очень ограничен»

Черданцев о Баринове в ЦСКА: когда болельщики поймут, что футбол – это бизнес?.

Комментатор Георгий Черданцев высказал мнение о возможном трансфере Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА. 

Потенциальный уход Баринова сильно ударит по команде?

– Конечно, что тут обсуждать? Это лидер раздевалки, воспитанник клуба, капитан, незаменимый футболист. Двух мнений тут быть не может.

Ситуация вокруг Баринова абсолютно нормальная. Когда болельщики наконец поймут, что футбол – это бизнес? Цвета клуба – это хорошо, но есть дорогой бизнес, в котором игроки стоят десятки миллионов.

Срок карьеры футболиста очень ограничен. Вопрос контракта, заработка, бюджета клуба... Это тоже часть индустрии. Бывает так, что обидно терять воспитанника, но обстоятельства могут быть сильнее даже желания самого футболиста. В бизнесе свои законы, – сказал Черданцев. 

Генич о Баринове: «Дима уже подписал контракт с ЦСКА, вопрос решен. Остается позиция «Локомотива»: отпустить сейчас или оставить до лета»

«Торпедо» якобы платило судьям − верите?22146 голосов
ДаОрганизация РПЛ
НетТорпедо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Баринов
болельщики
logoЦСКА
бизнес
logoМатч ТВ
logoГеоргий Черданцев
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генич о Баринове: «Дима уже подписал контракт с ЦСКА, вопрос решен. Остается позиция «Локомотива»: отпустить сейчас или оставить до лета»
сегодня, 09:19
Писарев о лучшем составе сборной: «Агкацев или Сафонов, Осипенко, Дивеев, Круговой, Сильянов или Вахания. Кисляк, Батраков, Баринов, Головин, Глушенков и Воробьев»
вчера, 11:59
Главные новости
Агент Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА: «Не соответствует действительности»
14 минут назад
ЦСКА предложил «Фенербахче» 550 тысяч евро за аренду Айдына с обязательным выкупом за 5,5 млн (Ягыз Сабунджуоглу)
27 минут назад
«Ливерпуль» уволил тренера по стандартным положениям Бриггса. У мерсисайдцев 12 пропущенных со стандартов в сезоне АПЛ – больше всех в лиге
39 минут назад
Загляните внутрь Спортса’’, не выходя с сайта – рассказали все, что нужно знать о нас!
42 минуты назадСпецпроект
Витинья: «Иньеста и Модрич – мои примеры для подражания. Андрес всегда меня вдохновлял»
53 минуты назад
Генсек РФС допустил возвращение российских команд до завершения конфликта на Украине: «Но мы говорим об ощущениях. Позиция чиновников меняется»
59 минут назад
Защитник «Махачкалы» Шумахов: «Футбол – это труд и лотерея, а не деньги и ЛЧ, как многие думают. Если с карьерой не получилось, футболист становится не самым полезным для общества человеком»
сегодня, 11:37
Чемпионат Англии. «Челси» примет «Борнмут», «МЮ» сыграет с «Вулвс», «Арсенал» против «Астон Виллы»
сегодня, 11:33
«Крылья Советов» погасили 535 млн рублей долга перед «РТ-Капитал». Общая сумма обязательств – 926 млн рублей
сегодня, 11:31
IFAB в январе обсудит «офсайд Венгера», расширение полномочий ВАР и двухминутный уход с поля из-за травмы. Решения могут принять на Генассамблее в феврале (As)
сегодня, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин назвал Кержакова сильнейшим российским форвардом, поставив его выше Дзюбы, Павлюченко, Погребняка и Кокорина: «Это было понятно изначально»
7 минут назад
Пьянич о современных хавбеках: «Больше всех нравится Педри, он делает невероятные вещи. Тонали – самый сильный итальянский полузащитник»
21 минуту назад
«Кристал Пэлас» договорился с «Тоттенхэмом» о переходе Джонсона за 35 млн фунтов. Вингер еще не дал согласия на трансфер
34 минуты назад
Глава «Динамо» Ивлев о назначении Гусева: «Это наш, динамовский человек. Он способен решать задачи, которые стоят перед командой. Взаимодействие с Газзаевым может дать хороший эффект»
сегодня, 11:22
Константин Тюкавин: «2025-й был для меня проверкой на прочность, возможно. Выбыл в первой игре, сейчас все тьфу-тьфу – рад, что вернулся»
сегодня, 11:02
Глушенков о соблюдении режима в отпуске: «В нем отдыхать надо. Настоящую форму нужно набирать на сборах, а для себя можно с друзьями в футбол поиграть»
сегодня, 10:24
«Овьедо» досрочно прервал аренду Рондона, экс-форвард «Зенита» и ЦСКА забил 2 гола в 16 матчах за клуб. Саломон вернется в «Пачуку»
сегодня, 10:13
Слот о летних трансферах «Ливерпуля»: «Много сказано о наших тратах. Но из-за травм не всеми потраченными средствами мы смогли воспользоваться»
сегодня, 10:01
Глава «Динамо» Ивлев о первой части сезона: «По таблице сказать нечего. Радует молодежь и работа академии, выросла посещаемость, на арене отличная атмосфера»
сегодня, 10:00
«Галицкий внес большой вклад в историю российского спорта. Он пример того, как нужно выстраивать частный клуб, а за ними будущее». Газзаев о владельце «Краснодара»
сегодня, 09:50