Черданцев о Баринове в ЦСКА: «Когда болельщики наконец поймут, что футбол – это бизнес? В нем свои законы. Срок карьеры футболиста очень ограничен»

Черданцев о Баринове в ЦСКА: когда болельщики поймут, что футбол – это бизнес?.

Комментатор Георгий Черданцев высказал мнение о возможном трансфере Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

– Потенциальный уход Баринова сильно ударит по команде?

– Конечно, что тут обсуждать? Это лидер раздевалки, воспитанник клуба, капитан, незаменимый футболист. Двух мнений тут быть не может.

Ситуация вокруг Баринова абсолютно нормальная. Когда болельщики наконец поймут, что футбол – это бизнес? Цвета клуба – это хорошо, но есть дорогой бизнес, в котором игроки стоят десятки миллионов.

Срок карьеры футболиста очень ограничен. Вопрос контракта, заработка, бюджета клуба... Это тоже часть индустрии. Бывает так, что обидно терять воспитанника, но обстоятельства могут быть сильнее даже желания самого футболиста. В бизнесе свои законы, – сказал Черданцев.

