«Ливерпуль» уволил тренера по стандартным положениям Бриггса. У мерсисайдцев 12 пропущенных со стандартов в сезоне АПЛ – больше всех в лиге

«Ливерпуль» уволил тренера по стандартным положениям Аарона Бриггса.

Сегодня мерсисайдцы объявили об уходе специалиста, работавшего в клубе с июля 2024 года.

В нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль » пропустил со стандартов 12 голов без учета пенальти – больше, чем любая другая команда лиги. Семь голов было пропущено после угловых – больше лишь у «Вест Хэма» (10).

В среднем «Ливерпуль» пропускает 8,2 гола на 100 стандартных положений – хуже показатель только у «Ноттингем Форест». При этом у мерсисайдцев лишь 2,4 забитых гола на 100 стандартов – меньше лишь у «Брайтона».