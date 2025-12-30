«Ливерпуль» уволил тренера по стандартным положениям Бриггса. У мерсисайдцев 12 пропущенных со стандартов в сезоне АПЛ – больше всех в лиге
«Ливерпуль» уволил тренера по стандартным положениям Аарона Бриггса.
Сегодня мерсисайдцы объявили об уходе специалиста, работавшего в клубе с июля 2024 года.
В нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» пропустил со стандартов 12 голов без учета пенальти – больше, чем любая другая команда лиги. Семь голов было пропущено после угловых – больше лишь у «Вест Хэма» (10).
В среднем «Ливерпуль» пропускает 8,2 гола на 100 стандартных положений – хуже показатель только у «Ноттингем Форест». При этом у мерсисайдцев лишь 2,4 забитых гола на 100 стандартов – меньше лишь у «Брайтона».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
